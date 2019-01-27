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    «Аталанта» и «Рома» в погоне за Лигой чемпионов

    «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 27 января 2019 года

    Футбол Италии Серия A Рома Аталанта
    Прогноз на «Аталанта» — «Рома»
    Эдин Джеко
    В матче 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Рому». Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 27 января. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Рома».
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    «Аталанта»

    «Аталанта» подходит к матчу 21-го тура чемпионата Италии с серией из трех побед подряд, причем все были добыты на выезде. Подопечные Джан Пьеро Гасперини дважды выиграли в Серии А и еще один раз в Кубке Италии.

    В чемпионате «Аталанта» провела два очень результативных матча, обыграв со счетом 6:2 «Сассуоло» и со счетом 5:0 «Фрозиноне». А в первом матче 1/4 финала Кубка Италии был обыгран «Кальяри» — 2:0.

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    В турнирной таблице чемпионата Италии после двадцати туров «Аталанта» идет на седьмой строчке. У команды в активе 31 очко и от зоны Лиги чемпионов ее отделяют только 3 очка.

    Интересно, что после двух результативных поединков «Аталанта» вышла на первое место в Серии А по забитым мячам — 44 гола (у «Ювентуса» — 41). Пропущено при этом 27 мячей.

    На своем поле в Серии А «Аталанта» одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и трижды проиграла.

    «Рома»

    У «Ромы» также хорошая серия — четыре победы кряду (две в прошлом году и две — уже в этом). Подопечные Эусебио Ди Франческо одержали три виктории в Серии А и одну — в Кубке Италии.

    В чемпионате были обыграны «Сассуоло» (3:1), «Парма» (2:0) и «Торино» (3:2). В первом матче четвертьфинальной стадии Кубка Италии римляне дома разгромили клуб «Виртус Энтелал» — 4:0.

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    После двадцати матчей «Рома» набрала 33 очка и на одно очко отстает от идущего четвертым «Милана».

    По забитым голам (37) римляне — четвертые в чемпионате. Пропущено у команды 26 мячей, это только десятый показатель в Серии А.

    На выезде «Рома» в текущем чемпионате Италии одержала три победы при трех ничьих и четырех поражениях.

    Прогноз

    На победу «Аталанты» букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 3,60, а на успех «Ромы» — 3,36.

    Матч этих команд в первом круге чемпионата Италии прошел в Риме и завершился результативной ничьей — 3:3.

    Наш прогноз на поединок «Аталанты» и «Ромы» — гости не проиграют с коэффициентом 1,75.

    Также можно поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,56. 0

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    Прогноз на «Аталанта» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В матче 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Рому». Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 27 января. Начало — в 17:00 мск.
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