«Сельта» — «Валенсия». Прогноз на матч 20 тура испанской Примеры 19 января 2019 года

На стадионе «Балайдос» в Виго встретятся «Сельта» и «Валенсия». Матч будет проводиться в рамках 20 тура испанской Примеры. Стартовый свисток судья даст в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Валенсия».

«Сельта»

«Сельта» на данный момент разочаровывает. Команда находится на 17 строчке и всего в двух очках от зоны вылета. Таким образом, очередное поражение может спустить команду именно туда. «Райо Вальекано» побеждает третью игру подряд и постарается догнать «кельтов».

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В последних трех поединках Примеры «Сельта» проигрывала. Все началось с «Барселоны» (2:0), затем было домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао 1:2 и позже с командой разобрались футболисты «Райо Вальекано» со счетом 4:2. Если добавить сюда ничью с «Леганесом», то безвыигрышная серия увеличится еще на одну игру.

На домашнем стадионе «кельты» дважды побеждали, один раз играли вничью и три раза принимали поражение. Сейчас хозяева определенно испытывают проблемы, но в любом случае они могут доставить неприятностей сопернику.

В последнее время «Сельта» часто и много пропускает — в последних трех матчах в ворота команды влетает не меньше двух мячей.

Стоит отметить, что у «небесно-голубых» есть существенная кадровая потеря. Речь идет о травме лучшего бомбардира и капитана Яго Аспаса. Однако в составе имеются Мендес и Гомес, которые являются лучшими голеодорами коллектива сразу после Аспаса.

«Валенсия»

«Валенсия» находится на 11 месте с 23 очками. Ситуация в середине таблицы такая, что после каждого матча команды меняются позициями. Любой из исходов может изменить положение «летучих мышей» в Примере.

В 6 последних матчах «Валенсия» три раза играла вничью, дважды проигрывала и один раз побеждала. Победа над «Уэской» была последней. Затем последовало поражение от «Алавеса» 2:1 и позже команда не удержала победный результат в домашней игре с «Вальядолидом».

На выезде «бэтмены» не выигрывают третью встречу подряд. К поражению от «Алавеса» здесь добавляется ничья с «Эйбаром» и проигрыш в матче с мадридским «Реалом».

Особых кадровых потерь нет. Однако будут отсутствовать Хименес, Кондогбиа и Гуэдеш. Главное, что к матчу готовы Гамейро, Парехо, Родриго и другие ключевые футболисты основного состава.

Прогноз

В апреле прошлого года команды встречались в Виго и тогда была расписана ничья 1:1. В начале нынешнего сезона «Валенсия» принимала «Сельту» дома и результат оказался точно таким же.

Букмекеры отдают предпочтение гостям — 2,55 против 2,95. У «Валенсии» хороший состав, но этот коллектив плохо играет на результат и часто теряет очки из-за своих ошибок.

У «Сельты» даже при отсутствии Аспаса есть кому забивать и команда это обязательно сделает, поскольку в зону вылета опускаться никто не хочет.

По статистике «Сельта» лучше владеет мячом, чаще и больше забивает, а также более точно играет в пас. Если добавить к этому фактор домашнего стадиона и отсутствие желания попасть в зону вылета, то «кельты» являются хорошим претендентом на победу в предстоящем поединке.

В качестве подстраховки можно взять исход «Фора 1 (0)». Такой вариант оценивается коэффициентом 2,08. 0