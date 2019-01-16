«Атлетико» — «Жирона». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании 16 января 2019 года

В среду, 16 января, состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» и «Жирона». Поединок пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи в 21:30. Прогноз на «Атлетико» — «Жирона».

«Атлетико»

«Атлетико» в нынешнем сезоне борется за чемпионство с «Барселоной», а также ведет борьбу с «Севильей», которая не дает команде Симеоне расслабиться. Несмотря на то, что «матрасники» ведут борьбу на двух фронтах — Примере и Лиге чемпионов — они все равно будут цепляться даже за Кубок Испании, поскольку у такого тренера по-другому быть не может.

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В последних 6 играх у «Атлетико» не было ни одного поражения — три победы и три ничьи. Самым результативным получился матч с «Вальядолидом» (2:3). В остальных либо хозяева забивали и минимально обыгрывали соперника, либо на табло горели нули или единицы.

Перед ответной встречей с «Жироной» «Атлетико» проводил поединок с «Леванте», в котором минимально выиграл со счетом 1:0.

Мартинс, Коста, Луис и Савич находятся в лазарете. На отдых у подопечных Симеоне есть достаточно времени для восстановления. Учитывая характер и сбалансированный состав, команда появится на поле в хорошей физической форме.

«Жирона»

«Жирона» показывает в нынешнем сезоне неплохой футбол и регулярно треплет нервы даже грандам испанского футбола. Сейчас команда располагается на 8 строчке в Примере и однозначно попытается попасть в зону еврокубков.

Свою 2-матчевую проигрышную серию «Жирона» прервала ничейным результатом в матче с «Хетафе» (1:1). Затем было три ничьи подряд — 2:2 с «Леванте», 1:1 с «Атлетико» и 1:1 с «Алавесом». Таким образом, видно, что гости подарком не являются и всегда сражаются до последнего на футбольном поле.

Как и у соперника, последние два поединка у «Жироны» вышли не очень результативными, поскольку общий тотал этих встреч был равен двум.

Среди травмированных игроков Мохика, Планас, Адай и Робертс. Остальные футболисты готовы появиться на поле в среду.

Прогноз

Первая встреча завершилась со счетом 1:1. Однозначно в ответном матче у «Атлетико» будет преимущество. Во-первых, команда играет дома. Во-вторых, «матрасники» в домашних стенах просто непобедимы, поскольку они выиграли в 12 из 14 последних матчей. В двух других случаях была ничья.

«Жирона» победил только в одном из 12 последних игр в Кубке Испании. Конечно, чем дольше серия, тем выше вероятность ее завершения. Если это случиться, то только по причине поражения. Уж очень хорошо хозяева играют дома.

В трех последних очных встречах общий тотал был равен двум. Мы прогнозируем, что в этот раз «Атлетико» все-таки победит с минимальным отрывом, чтобы чувствовать себя более комфортно за счет перевеса в забитых голах. Наш прогноз — «Атлетико» не проиграет и ТМ 2,5 с коэффициентом 2,08. 0