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    Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» порадовать результативной игрой?

    «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 12 января 2019 года

    Челси Ньюкасл Англия. Премьер-лига Футбол Англии
    Прогноз на «Челси» — «Ньюкасл»
    Эден Азар
    В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Ньюкасл». Встреча пройдет 12 января на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Ньюкасл».
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    «Челси»

    «Челси» возвращается к АПЛ после двух кубковых матчей, которые для команды Маурицио Сарри завершились с разным результатом.

    5 января «синие» успешно стартовали в Кубке Англии. «Челси» на своем поле обыграл «Ноттингем Форрест» со счетом 2:0 и пробился в 1/16 финала. 8 января команда Сарри проводила первый полуфинальный матч Кубка английской лиги и из-за судейской ошибки на выезде уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

    Что касается чемпионата Англии, то здесь в предыдущем туре «Челси» не удалось набрать максимальное количество очков в игре с «Саутгемптоном» — 0:0.

    После 21-го тура в активе у «Челси» — 44 очка. Команда располагается на четвертом месте, на 3 очка опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала».

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    • Отметим, что «Челси» забивает меньше всех из команд топ-шестерки (38 голов), но при этом пропускает почти меньше всех в лиге — 16 мячей (меньше пропустил только лидер турнира «Ливерпуль»).

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл», в отличие от «Челси», на неделе получил возможность отдохнуть, так как из Кубка английской лиги команда уже выбыла.

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    5 января подопечные Рафы Бенитеса играли против «Блэкберна» в Кубке Англии. Командам не удалось определить победителя (1:1), и теперь «Ньюкасл» ждет переигровка на поле соперника.

    В этом матче «сороки» продлили свою серию без побед до пяти поединков. Перед стартом в Кубке Англии команда не смогла выиграть в четырех подряд матчах АПЛ. В 21-м туре «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

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    В таблице АПЛ команда Бенитеса, набрав 18 очков, располагается на пятнадцатом месте. От зоны вылета «сорок» отделяет лишь 2 очка.

    Стоит отметить, что «Ньюкасл» забил лишь 15 голов. Это второй худший результат в АПЛ (меньше только у «Хаддерсфилда»). Пропустила при этом команда 29 мячей.

    Прогноз

    На победу «Челси» дается коэффициент 1,26, на ничью — 6,35, а на победу «Ньюкасла» — 15,00.

    В матче этих команд в первом круге «Челси» одержал победу со счетом 2:1. Интересно, что матчи этих соперников, как правило, получаются результативными. 18 последних встреч «Челси» и «Ньюкасла» приносили как минимум по два, а чаще всего — три и больше голов. Что перевесит в этом матче — традиция результативно играть друг против друга или не самая высокая результативность в текущем сезоне?

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,73. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Ньюкасл». Встреча пройдет 12 января на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 20:30 мск.
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