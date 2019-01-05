«Блэкпул» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 5 января 2019 года

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В матче третьего круга Кубка Англии «Арсенал» на выезде сыграет против «Блэкпула». Встреча пройдет на стадионе «Блюмфильд Роуд» в Блэкпуле 5 января. Начало — в 20:30. Прогноз на «Блэкпул» — «Арсенал».

«Блэкпул»

«Мандарины» представляют Первую футбольную лигу Англии или, другими словами, третий по силе английский дивизион.

В 1/64 финала они одолели по сумме двух матчей клуб пятого дивизиона «Солихалл Мурс» (0:0 на выезде и 3:2 дома).

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В последующих четырех матчах «Блэкпул» не одержал ни одной победы. «Мандарины» на своем поле уступили «Барнсли» (0:1), на выезде проиграли «Рочдейлу» (1:2) и разошлись миром с «Умблдоном» (0:0).

А в последнем матче проиграли на своем поле «Сандерленду» со счетом 0:1. В третьем дивизионе «Блэкпул» с 35 очками занимает 10-е место.

В этом сезоне команды уже встречались в 4-м круге Кубка лиги. «Блэкпул» на «Эмирейтс» уступил со счетом 1:2.

«Арсенал»

В декабре «канониры» вылетели из Кубка английской лиги, уступив на «Эмирейтс» в северолондонском дерби «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Затем пришел черед «боксинг дэй» в АПЛ, когда за 10 дней «Арсенал» провел 4 матча с переменным успехом.

На своем поле «канониры» победили «Бернли» со счетом 3:1, но в следущих двух выездных матчах потеряли очки.

Сначала на выезде «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а потом был безжалостно разгромлен на «Энфилде» «Ливерпулем» со счетом 1:5.

В последнем матче, вернувшись домой, подопечные Унаи Эмери, отыгрались за позор на «Фулхэме», победив со счетом 4:1.

В результате, в АПЛ, «Арсенал» занимает с 41 очком пятое место. Разница мячей 46-31. Лучший бомбардир — Пьер-Эмерик Обамеянг с 14 голами.

Прогноз

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,25, тогда как на ничью — 6,0, а на успех «Блэкпул» — 11,25.

Несмотря на значительную разницу в классе, «Блэкпул» вряд ли будет мальчиком для битья для дублеров «Арсенала» и без боя не сдастся — разгрома ждать не стоит.

«Блэкпул» выкладывался на «Эмирейтс», а на своем поле приложит еще больше усилий, чтобы порадовать фанатов забитым «канонирам» голом. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «обе забьют» за 2,0. 0