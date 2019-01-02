«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч 21 тура АПЛ 2 января 2019 года

2 января будет проведен поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Матч состоится на стадионе «Молинье» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».

«Вулверхэмптон»

Еще недавно у «Вулверхэмптона» была серия из трех подряд побед в АПЛ, которая последовала за невыразительной шестиматчевой безвыигрышной серией (одна ничья и пять поражений). Но бодрый ход команды Нуну Эшпириту Санту остановил «Ливерпуль» (0:2) на ее поле.

«Волки» сперва сенсационно обыграли «Челси» (2:1), затем на выезде разобрались с «Ньюкаслом» (2:1), а также обыграли «Борнмут» (2:0). В игре с «Красными» ожидаемо получилось не многое — мерсисайдцы забили дважды и взяли три очка.

Календарь и таблица АПЛ

Эта неудача на какое-то время пошатнула уверенность коллектива в себе, ведь уже в следующем он не сумел победить одного из аутсайдеров — «Фулхэм» (1:1). И все же, 2018-й год «Вулвз» завершили на мажорной ноте, сенсационно побив на выезде «Тоттенхэм» (3:1), благодаря чему оказались на седьмой строчке.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 14-е место и имеет 19 очков в активе. Ниже на расстоянии одного балла располагается «Ньюкасл», поэтому если «Орлы» проиграют, то они могут спуститься ниже в турнирной таблице АПЛ.

В последних восьми играх, проведенных в лиге, лондонцы трижды побеждали, трижды проигрывали и два матча свели вничью. Особенно стоит отметить выездную победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:2.

Этим результатом подопечные Роя Ходжсона, похоже, потрясли не только всю футбольную Англию, но и самих себя. Ведь в следующих двух поединках им не удалось выиграть, дома сыграв вничью с «Кардиффом» (0:0) и проиграв «Челси» (0:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что Рауль Хименес забьет, и «Вулверхэмптон» выиграет за 4,00. 0