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    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч 21 тура АПЛ 2 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Кристал Пэлас
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
    В прошлом туре «Вулвз» переиграли «Тоттенхэм»
    2 января будет проведен поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Матч состоится на стадионе «Молинье» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».
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    «Вулверхэмптон»

    Еще недавно у «Вулверхэмптона» была серия из трех подряд побед в АПЛ, которая последовала за невыразительной шестиматчевой безвыигрышной серией (одна ничья и пять поражений). Но бодрый ход команды Нуну Эшпириту Санту остановил «Ливерпуль» (0:2) на ее поле.

    «Волки» сперва сенсационно обыграли «Челси» (2:1), затем на выезде разобрались с «Ньюкаслом» (2:1), а также обыграли «Борнмут» (2:0). В игре с «Красными» ожидаемо получилось не многое — мерсисайдцы забили дважды и взяли три очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    Эта неудача на какое-то время пошатнула уверенность коллектива в себе, ведь уже в следующем он не сумел победить одного из аутсайдеров — «Фулхэм» (1:1). И все же, 2018-й год «Вулвз» завершили на мажорной ноте, сенсационно побив на выезде «Тоттенхэм» (3:1), благодаря чему оказались на седьмой строчке.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 14-е место и имеет 19 очков в активе. Ниже на расстоянии одного балла располагается «Ньюкасл», поэтому если «Орлы» проиграют, то они могут спуститься ниже в турнирной таблице АПЛ.

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    В последних восьми играх, проведенных в лиге, лондонцы трижды побеждали, трижды проигрывали и два матча свели вничью. Особенно стоит отметить выездную победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:2.

    Этим результатом подопечные Роя Ходжсона, похоже, потрясли не только всю футбольную Англию, но и самих себя. Ведь в следующих двух поединках им не удалось выиграть, дома сыграв вничью с «Кардиффом» (0:0) и проиграв «Челси» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что Рауль Хименес забьет, и «Вулверхэмптон» выиграет за 4,00. 0

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. 2 января будет проведен поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Матч состоится на стадионе «Молинье» и начнется в 22:45 по московскому времени.
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