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    Победит ли «Милан» в последнем матче Гаттузо?

    «Милан» — СПАЛ. Прогноз и ставки на матч Серии А 29 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Милан СПАЛ
    Прогноз на «Милан» — СПАЛ
    Дженаро Гаттузо
    В субботу, 29 декабря, «Милан» будет принимать на своем поле СПАЛ в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Милан» — СПАЛ.
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    «Милан»

    «Россонери» одержали последнюю победу в начале декабря, обыграв на своем поле «Парму» со счетом 2:1.

    После этого команда не может выиграть на протяжении четырех матчей Серии А подряд. Кроме того, «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив в шестом туре группового этапа «Олимпиакосу» (1:3).

    В национальном чемпионате подопечные Дженнаро Гаттузо сыграли со счетом 0:0 с «Торино» на своем поле и «Болонье» на выезде, после чего на своем поле проиграли «Фиорентине» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Последний матч вновь закончился со счетом 0:0 — миланцы разошлись миром с «Фрозиноне».

    «Милан» после 18 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 28 очков. Разница мячей 24-19, лучший бомбардир с 5 голами — Гонсало Игуаин.

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    • Согласно итальянским СМИ, судьба тренера «Милана» уже решена — Гаттузо будет отправлен в отставку после матча против СПАЛа. В клубе решили не увольнять тренера до наступления зимнего перерыва.

    СПАЛ

    СПАЛ начал декабрь с домашней ничьей с «Эмполи» (2:2), после чего на выезде уступил «Фиорентине» в матче Кубка Италии (1:2), пропустив на последних минутах.

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    Затем в матче чемпионата Италии СПАЛ на выезде сыграл вничью с «Дженоа» (1:1) и разошелся миром с «Кьево» (0:0).

    Выезд в гости к «Наполи» завершился поражением со счетом 0:1, а в последнем матче СПАЛ на своем поле разошелся миром с «Удинезе» (0:0).

    Календарь и таблица Серии А

    После 18 туров СПАЛ на 15-м месте с всего 17 очками. Разница мячей 14-25, лучший бомбардир с 5 голами — Андреа Петанья.

    В прошлом сезоне СПАЛ проиграл обе встречи с «Миланом». Со счетом 0:4 дома и со счетом 0:2 в гостях.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Милан» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,50, тогда как на ничью — 4,15, а на успех СПАЛ — 6,50.

    Миланцам предстоит встреча с аутсайдером, но как показал матч с «Фрозиноне», они не могут справиться и с командами низа таблицы. Тем не менее, слухи об увольнении Гаттузо должны встряхнуть команду, которая постарается закрыть матч победой.

    Голов ждать не стоит — если будет один, и то хорошо. Обе команды в последних матчах почти не забивают, ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,0 и «обе забьют — нет» за 1,80. 0

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    Прогноз на «Милан» — СПАЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. В субботу, 29 декабря, «Милан» будет принимать на своем поле СПАЛ в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:30 мск.
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