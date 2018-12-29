«Милан» — СПАЛ. Прогноз и ставки на матч Серии А 29 декабря 2018 года

В субботу, 29 декабря, «Милан» будет принимать на своем поле СПАЛ в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Милан» — СПАЛ.

«Милан»

«Россонери» одержали последнюю победу в начале декабря, обыграв на своем поле «Парму» со счетом 2:1.

После этого команда не может выиграть на протяжении четырех матчей Серии А подряд. Кроме того, «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив в шестом туре группового этапа «Олимпиакосу» (1:3).

В национальном чемпионате подопечные Дженнаро Гаттузо сыграли со счетом 0:0 с «Торино» на своем поле и «Болонье» на выезде, после чего на своем поле проиграли «Фиорентине» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

Последний матч вновь закончился со счетом 0:0 — миланцы разошлись миром с «Фрозиноне».

«Милан» после 18 туров располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 28 очков. Разница мячей 24-19, лучший бомбардир с 5 голами — Гонсало Игуаин.

Согласно итальянским СМИ, судьба тренера «Милана» уже решена — Гаттузо будет отправлен в отставку после матча против СПАЛа. В клубе решили не увольнять тренера до наступления зимнего перерыва.

СПАЛ

СПАЛ начал декабрь с домашней ничьей с «Эмполи» (2:2), после чего на выезде уступил «Фиорентине» в матче Кубка Италии (1:2), пропустив на последних минутах.

Затем в матче чемпионата Италии СПАЛ на выезде сыграл вничью с «Дженоа» (1:1) и разошелся миром с «Кьево» (0:0).

Выезд в гости к «Наполи» завершился поражением со счетом 0:1, а в последнем матче СПАЛ на своем поле разошелся миром с «Удинезе» (0:0).

Календарь и таблица Серии А

После 18 туров СПАЛ на 15-м месте с всего 17 очками. Разница мячей 14-25, лучший бомбардир с 5 голами — Андреа Петанья.

В прошлом сезоне СПАЛ проиграл обе встречи с «Миланом». Со счетом 0:4 дома и со счетом 0:2 в гостях.

Прогноз

Букмекеры считают «Милан» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,50, тогда как на ничью — 4,15, а на успех СПАЛ — 6,50.

Миланцам предстоит встреча с аутсайдером, но как показал матч с «Фрозиноне», они не могут справиться и с командами низа таблицы. Тем не менее, слухи об увольнении Гаттузо должны встряхнуть команду, которая постарается закрыть матч победой.

Голов ждать не стоит — если будет один, и то хорошо. Обе команды в последних матчах почти не забивают, ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,0 и «обе забьют — нет» за 1,80. 0