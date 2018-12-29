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    Приблизится ли «Интер» к «Наполи»?

    «Эмполи» — «Интер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 29 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Эмполи Интер
    Прогноз на «Эмполи» — «Интер»
    «Интер» на пять очков отстает от «Наполи»
    В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Эмполи» будет принимать «Интер». Встреча пройдет 29 декабря. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Эмполи» — «Интер».
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    «Эмполи»

    За «Эмполи» пока что закреплено 16-е место. Отставание от оппонента составляет 20 баллов, что лишний раз говорит о настоящей пропасти в классе между командами.

    В случае поражения Джузеппе Якини могут близко подобраться к зоне вылета, от которой их отделяют три очка. В семи последних выступлениях во внутреннем чемпионате коллектив трижды победил, один раз сыграл вничью и трижды уступил.

    В предыдущем поединке подопечные тосканцы уступили «Торино» на выезде со счетом 0:3. Тем самым «адзурри» довели свою серию неудач до трех поединков, в которых уступили с общим счетом 3-10.

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    «Интер»

    «Интер» с 36 очками после 18-ти туров расположился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От второго места, где пребывает «Наполи», миланский клуб отделяет пять баллов.

    С учетом всех турниров подопечные Лучано Спаллетти имеют 4-матчевую беспроигрышную серию, где две встречи они закончили вничью и в двух праздновали победу. По ходу этих поединков в их исполнении чередовались ничьи 1:1 с победами 1:0.

    Сначала «нерадзурри» сыграли вничью с голландским ПСВ (1:1) и вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы, затем в матче чемпионата минимально одолели «Удинезе» (1:0) дома. После этого также в Серии А сине-черные сыграли вничью с «Кьево» (1:1) в гостях и одолели «Наполи» (1:0) дома.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,00, а ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге победит «Интер» за 4,00. 0

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    Прогноз на «Эмполи» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Эмполи» будет принимать «Интер». Встреча пройдет 29 декабря. Начало — в 17:00 мск.
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