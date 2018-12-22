«Штутгарт» — «Шальке». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 22 декабря 2018 года

В субботу, 22 декабря, «Штутгарт» на своем поле сразится с «Шальке» в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 17:30 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Шальке».

«Штутгарт»

Перед заключительным матчем в этом году «автозаводцы» находятся в зоне стыковых игр, на 16 месте. В 16 поединках они завоевали 14 очков и отстают на один балл от своего предстоящего противника, который идет на 14 строке.

За последние пять матчей чемпионата «швабы» чередуют домашние победы с выездными поражениями. На своей территории они одолели «Аугсбург» (1:0) и «Герту» (2:1).

В выездных поединках уступили «Байеру» (0:2), «Боруссии М» (0:3) и «Вольфсбургу» (0:2) в минувшем игровом дне Бундеслиги.

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На своем поле в текущем розыгрыше немецкого первенства «Штутгарт» провел семь матчей, в которых три выиграл, одну игру свел вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 5:12.

«Шальке»

Гельзенкирхенцы после 16 матчей чемпионата Германии набрали всего лишь 15 баллов и опережают зону переходных матчей на один пункт, а прямой вылет — на четыре.

На внутренней арене «горняки» не могут одержать победу в четырех играх кряду, два раза проиграв за этот период и два раза сыграв вничью.

При этом поражения пришлись на домашние встречи — «Боруссия Д» и «Байер» (по 1:2), а ничьи — на выездные игры с «Хоффенхаймом» и «Аугсбургом» (по 1:1). А вот на евроарене «Шальке» в декабре одержал победу, когда в домашнем матче одолел российский «Локомотив» со счетом 1:0 и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Восемь выездных поединков в этом сезоне закончились для «Шальке» всего лишь одной победой, тремя ничьими и четырьмя поражениями, разница забитых и пропущенных — 6:10.

Календарь и таблица Бундеслиги

В минувшем сезоне Бундеслиги «Шальке» взял верх над «Штутгартом» в обоих матчах. 2:0 — в гостях и 3:1 — дома. Последний раз «швабы» отбирали очки у гельзенкирхенцев на своей арене в сезоне 2013/14, обыграв их со счетом 3:1. После того «Штутгарт» три домашних матча подряд проиграл.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.45.

На победу хозяев дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды находятся на данный момент не в лучшем состоянии, но гости имеют более сильный подбор футболистов и могут вправе рассчитывать на благоприятный результат. Рекомендуем поставить на «Шальке» с форой. 0