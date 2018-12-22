ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Калгари» — «Тампа-Бэй»НХЛ. 29 сейвов Бобровского, гол Свечникова и две передачи Кучерова Хоккеисты СКАКХЛ. СКА проиграл рижскому «Динамо», ЦСКА уступил в гостях в Финляндии Маурисио Почеттино Как игрокам «Тоттенхэма» удержать Почеттино?
  • 11:58
    • Агент Габбьядини опроверг информацию об интересе ЦСКА и «Спартака»
  • 09:59
    • Два клуба РПЛ претендуют на форварда «Саутгемптона»
  • 09:48
    • «Хьюстон» проиграл «Майами», «Клипперс» дома одолел «Даллас»
  • 09:33
    • Молодежная сборная России уступила США в контрольном поединке
  • 08:16
    • Экс-игрок «Спартака» задержан за вождение в нетрезвом виде
  • 00:44
    • Моуринью может заменить Ковача на посту наставника «Баварии»
  • 23:59
    • «Валенсия» объявила о переходе защитника Мурильо в «Барселону»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Шальке» прервать серию без побед в Бундеслиге?

    «Штутгарт» — «Шальке». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 22 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Штутгарт Шальке 04
    Прогноз на «Штутгарт» — «Шальке»
    Даниэль Калиджури
    В субботу, 22 декабря, «Штутгарт» на своем поле сразится с «Шальке» в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 17:30 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Шальке».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Штутгарт»

    Перед заключительным матчем в этом году «автозаводцы» находятся в зоне стыковых игр, на 16 месте. В 16 поединках они завоевали 14 очков и отстают на один балл от своего предстоящего противника, который идет на 14 строке.

    За последние пять матчей чемпионата «швабы» чередуют домашние победы с выездными поражениями. На своей территории они одолели «Аугсбург» (1:0) и «Герту» (2:1).

    В выездных поединках уступили «Байеру» (0:2), «Боруссии М» (0:3) и «Вольфсбургу» (0:2) в минувшем игровом дне Бундеслиги.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в текущем розыгрыше немецкого первенства «Штутгарт» провел семь матчей, в которых три выиграл, одну игру свел вничью и три встречи проиграл, разница мячей — 5:12.

    «Шальке»

    Гельзенкирхенцы после 16 матчей чемпионата Германии набрали всего лишь 15 баллов и опережают зону переходных матчей на один пункт, а прямой вылет — на четыре.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    На внутренней арене «горняки» не могут одержать победу в четырех играх кряду, два раза проиграв за этот период и два раза сыграв вничью.

    При этом поражения пришлись на домашние встречи — «Боруссия Д» и «Байер» (по 1:2), а ничьи — на выездные игры с «Хоффенхаймом» и «Аугсбургом» (по 1:1). А вот на евроарене «Шальке» в декабре одержал победу, когда в домашнем матче одолел российский «Локомотив» со счетом 1:0 и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Восемь выездных поединков в этом сезоне закончились для «Шальке» всего лишь одной победой, тремя ничьими и четырьмя поражениями, разница забитых и пропущенных — 6:10.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В минувшем сезоне Бундеслиги «Шальке» взял верх над «Штутгартом» в обоих матчах. 2:0 — в гостях и 3:1 — дома. Последний раз «швабы» отбирали очки у гельзенкирхенцев на своей арене в сезоне 2013/14, обыграв их со счетом 3:1. После того «Штутгарт» три домашних матча подряд проиграл.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.45.

    На победу хозяев дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

    Обе команды находятся на данный момент не в лучшем состоянии, но гости имеют более сильный подбор футболистов и могут вправе рассчитывать на благоприятный результат. Рекомендуем поставить на «Шальке» с форой. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Жирона — Хетафе
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Завтра в 05:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бернли
  • Завтра в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Касима Антлерз — Ривер Плейт
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — СПАЛ
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Завтра в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Уотфорд
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурисио Почеттино
  • Как игрокам «Тоттенхэма» удержать Почеттино?
    • Вчера в 19:54     «Краснодар» уже играл с «Фенербахче»
  • Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита»
    • 21:09 17/12/2018     Юрген Клопп
  • Пазл сложился. Как Клопп превзошел Бенитеса и Роджерса
    • 19:11 18/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Штутгарт» — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В субботу, 22 декабря, «Штутгарт» на своем поле сразится с «Шальке» в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 17:30 по мск.
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Почему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Раскрываем тайные подробности, приведшие к увольнению португальца из «МЮ» 19/12/2018 в 20:520
  • 13:30
    • СМИ: Лукаку пропустит ближайшие матчи «МЮ»
  • 13:14
    • «Спартак» представил бразильского новичка
  • 12:14
    • «Челси» намерен провести обмен Мората на Игуаина
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите?Португалец может больше не получить шанса на самом высоком уровне в мировом футболе Вчера в 13:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фавориты одержат победы
  • 3.80
    •
  • 11:44
    • Хавбек «Астаны» может вернуться в Россию
  • 11:29
    • «Арсенал» попытается зимой продать Озила
  • 11:17
    • Серия А продлила зимнее трансферное окно
    Маурисио Почеттино Футбол Три кандидата на лето. Кто станет главным в «МЮ»?Кто может сменить Моуринью на посту главного тренера команды? 19/12/2018 в 14:290
  • 11:04
    • Клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику «Браги»
  • 23:47
    • Дзюба: После ЧМ-2018 был готов уехать в АПЛ, на чемоданах сидел
  • 22:27
    • «Спартак» по булллитам одолел «Салават Юлаев»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие