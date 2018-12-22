«Атлетико» Мадрид — «Эспаньол». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 22 декабря 2018 года

В 17 туре испанской Примеры на стадионе «Ванда Метрополитано» сыграют «Атлетико» Мадрид и «Эспаньол». Матч начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» Мадрид — «Эспаньол».

«Атлетико М»

Мадридский «Атлетико» демонстрирует хорошую форму. На данный момент подопечные Симеоне идут третьими в турнирной таблице Примеры. У них есть шанс обойти «Севилью», но также в случае осечки мадридский «Реал» будет готов потеснить другой столичный клуб.

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«Атлетико» побеждает в последних двух играх внутреннего чемпионата, и в 6 прошлых вступлениях не было ни одного поражения. В целом беспроигрышная серия «матрасников» длится уже 13 игр. На домашнем поле команда Симеоне чувствует себя более чем уверенно. В 6 последних выступлениях набрано 16 баллов.

В игре против «Эспаньола» точно не смогут поучаствовать Лемар и Диего Коста. У этих футболистов травмы.

«Эспаньол»

«Эспаньол» в последнее время сильно сдал позиции. Пока что команда занимает 11 место, но вероятность отрицательного исхода очень высока в предстоящей игре, поэтому все может сильно измениться. Ошибкой могут воспользоваться сразу 4 команды.

Прошлые 5 матчей в Примере «попугаи» проиграли. Последним обидчиком «Эспаньола» стал «Бетис» (1:2). В гостевых поединках подопечным Хоана Руби тоже не везет. В шести выступлениях набрано только 4 балла, при этом добыть 3 очка на чужом поле гости не могут уже третий раз подряд.

Если особых кадровых проблем у команды нет, то с игрой в обороне есть определенные сложности. Уже четвертый матч кряду «Эспаньол» пропускает не менее трех мячей.

Прогноз

В конце прошлого сезона «Эспаньол» выиграл у «Атлетико» дома со счетом 0:2, но тогда был конец сезона. Сейчас новая история и столичный клуб в этот раз вряд ли отдаст 3 очка. На это также указывают коэффициенты. Букмекеры считают фаворитом встречи именно хозяев — 1,44 против 11,0.

Прогнозируем, что в предстоящей игре «Атлетико» сможет победить и общий тотал будет меньше 3,5. Все-таки в последних 4 поединках между этими командами забивалось не более двух мячей. Данный исход оценивается коэффициентом 1,89. 0