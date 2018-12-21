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    «Реал Сосьедад» — «Алавес»: ожидается футбольная перестрелка

    «Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 21 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Реал Сосьедад Алавес
    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Алавес»
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    В Сан-Себастьяне встретятся команды «Реал Сосьедад» и «Алавес». Матч состоится в рамках 17 тура испанской Примеры. Начало поединка в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Алавес».
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    «Реал Сосьедад»

    «Бело-голубые» на данный момент занимают не совсем ту позицию, которую хотелось бы тренеру. Команда располагается на 15 месте и имеет в своем активе всего лишь 19 очков. Сзади королевский клуб поджимает «Хетафе», поэтому терять очки подопечным Гаританы никак нельзя.

    Если футболистам из города Сан-Себастьян удастся победить, то у них появиться возможность улучшить ситуацию и подняться на 2 или 3 позиции в турнирной таблице Примеры.

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    Свои последние три встречи «Реал С» проиграл с разницей в один мяч. Последний раз над «бело-голубыми» у себя дома сумело взять верх «Хетафе» (1:0). Предыдущая игра в домашних стенах тоже закончилась поражением для «сан-себастьянцев». В роли обидчиков выступили игроки «Вальядолида» (1:2).

    «Реал Сосьедад» умудряется проигрывать и в тайме, и в матче уже третий раз подряд. В 5 из 6 последних игр в Примере хозяева не могут сохранить свои ворота «сухими».

    Если говорить о тех, кто точно пропустит следующий матч, то здесь стоит выделить Рауля Наваса, у которого травма колена.

    «Алавес»

    «Лисицы» борются за еврокубковую зону с «Бетисом» и «Хетафе». Сейчас подопечные Абелардо занимают 6 место и являются обладателями 25 зачетных баллов.

    «Алавес», как и его соперник« в последнее время играет не стабильно и поэтому не может победить в 4 последних поединках Примеры. То же самое касается и гостевых матчей, только здесь безуспешная серия длится три игры подряд.

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    Последний раз "Алавес" встречался с "Атлетиком" из Бильбао. Матч закончился ничьей 1:1. Прошлый выездной поединок для футболистов Абелардо был неудачным, и они уступили мадридскому "Атлетико" со счетом 3:0.

    Гости, как и хозяева, пропускают в 5 из 6 последних игр. "Реал С" однозначно попытается воспользоваться ошибками обороны "Алавеса".

    В списке травмированных Эли. У него проблемы с коленом.

    Прогноз

    Букмекеры отдают свое предпочтение хозяевам. На их победу установлен коэффициент 1,84, а на победу гостей — 4,80. В предстоящем поединке очень сложно вычислить потенциального победителя, поскольку у обеих команд есть свои амбиции. Таким образом, можно сосредоточиться на забитых голах в матче.

    Три последние игры на "Аноэта" между этими клубами завершались с общим тоталом больше 2,5, при этом забивали обе команды. Мы прогнозируем, что в этот раз смогут отличиться и "Реал С", и "Алавес". Коэффициент на исход "обе забьют" составляет 2,03. 0

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. В Сан-Себастьяне встретятся команды «Реал Сосьедад» и «Алавес». Матч состоится в рамках 17 тура испанской Примеры. Начало поединка в 23:00 по московскому времени.
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