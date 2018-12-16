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    Сохранит ли «Севилья» второе место в Примере?

    «Севилья» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 16 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Севилья Жирона
    Прогноз на «Севилья» — «Жирона»
    Виссам Бен Йеддер
    В 16-м туре чемпионата Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встретятся «Севилья» и «Жирона». Матч пройдет 16 декабря. Начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Жирона».
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    «Севилья»

    «Севилья» подходит к очередному матчу чемпионата Испании после поединка Лиги Европы против «Краснодара». Подопечные Пабло Мачина в шестом туре группового этапа разгромили российский клуб со счетом 3:0 (дубль оформил Виссам Бен Йеддер, еще один мяч с пенальти провел Эвер Банега) и квалифицировались в плей-офф.

    В чемпионате Испании «Севилья» два последних матча свела вничью, причем с одинаковым счетом 1:1 — сперва на выезде против «Алавеса», затем также в гостях против «Валенсии».

    Беспроигрышная серия севильцев в Примере насчитывает шесть матчей.

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    В турнирной таблице Примеры «Севилья» после пятнадцати туров располагается на второй строчке. «Красно-белые» набрали 28 очков (столько же — у «Атлетико») и на 3 очка отстают от лидирующей «Барселоны».

    Отметим, что больше «Севильи» (27 голов) в Ла лиге забили только две команды. Это «Барселона» (41 мяч) и «Сельта» (28 голов). Правда, стоит отметить, что 10 из 27 мячей севильцы забили в двух поединках — в ворота «Райо Вальекано» (4:1) и «Леванте» (6:2). В то же время в последних пяти матчах Ла лиги команда лишь раз забила два мяча.

    «Севилья» на своем поле в текущем чемпионате одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и 1 раз проиграла.

    «Жирона»

    «Жирона» после пятнадцати туров располагается в чемпионате Испании на девятом месте. «Бело-красные» набрали 21 очко, забили 17 голов и пропустили также 17 мячей.

    В предыдущем туре подопечные Эусебио Сакристана прервали свою беспроигрышную серию, которая насчитывала 8 матчей (6 — в чемпионате, 2 — в Кубке Испании). В ходе этой серии жирондинцы четыре раза сыграли вничью, четыре раза выиграли (причем происходило это все по очереди).

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    Огорчил «Жирону» «Атлетик», который в пятнадцатом туре на своем поле обыграл «бело-красных» со счетом 1:0.

    Что интересно, это поражение стало для «Жироны» первым в семи выездных матчах Примеры 2018-2019. Ранее команда одержала три победы и еще три раза сыграла вничью.

    Прогноз

    На победу «Севильи» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 4,90, а на успех «Жироны» — 7,20.

    «Севилья» достаточно уверенно играет в Примере на своем поле, однако и «Жирона» хорошо смотрится в гостях. Любая осечка, скорее всего, обернется для хозяев поля потерей второго места в чемпионате. Ждем достаточно напряженного для хозяев матча с небольшим количеством голов.

    Добавим, что в прошлом сезоне «Севилья» дважды обыграла «Жирону» со счетом 1:0.

    Наш прогноз на матч — «Севилья» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,80..Tips1Cef 1.80 0

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    Прогноз на «Севилья» — «Жирона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: . В 16-м туре чемпионата Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встретятся «Севилья» и «Жирона». Матч пройдет 16 декабря. Начало — в 14:00 мск.
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