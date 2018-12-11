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    «Шальке» оставит «Локомотив» без евровесны

    «Шальке» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Локомотив Футбол России Шальке 04 Футбол Германии
    Прогноз на «Шальке» — «Локомотив»
    «Шальке» — «Локомотив»
    Во вторник, 11 декабря, московский «Локомотив» на выезде сыграет с немецким «Шальке» в рамках группы D Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Шальке» — «Локомотив».
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    «Шальке»

    «Шальке» довольно успешно провел первый круг группового этапа в Лиге чемпионов, в трех матчах подопечные Доменико Тедеско набрали 5 очков.

    Сперва гельзенкирхенцы на своем поле сыграли вничью с «Порту» (1:1), затем в Москве минимально одолели «Локомотив» (1:0), после чего увезли мир из Стамбула, где встречались с «Галатасараем» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В домашнем матче с турками «кобальтовые» одержали победу со счетом 2:0, а выезд в гости к «Порту» завершился поражением со счетом 1:3.

    Впрочем, «Шальке» гарантировал себе выход в плей-офф со второго места. Немецкий клуб набрал 8 очков и оказался в недосягаемости для «Галатасарая» (4 очка), но и за «Порту» (13) ему не угнаться.

    В последних матча чемпионата Германии «Шальке» в гостях сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а на своем поле проиграл дортмундской «Боруссии»

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  • 29/11/2018

    • По итогам 14-туров действующий вице-чемпион занимает 13-е место в 4 очках от зоны вылета и в 3 от строчки стыковых поединков за право остаться в элите.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные нападающий Марк Ут, Брил Эмболо, Франко Ди Санто и защитник Абдул Баба.

    «Локомотив»

    Старт столичной команды в Лиге чемпионов оказался провальным — в Турции «Локо» был разгромлен «Галатасараем» со счетом 0:3.

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    Октябрь начался с домашнего поражения от аутсайдера Бундеслиги «Шальке» (0:1). Единственный мяч «Железнодорожники» пропустили на последних минутах.

    Затем последовали два поражения в матчах с «Порту». Если в домашнем матче москвичи сумели навязать борьбу сопернику, хотя и проиграли со счетом 1:3, то на выезде «Локо» был разгромлен со счетом 4:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Первые очки в еврокубках «Локомотив» набрал в домашнем матче с «Галатасараем», который выиграл со счетом 2:0.

    В результате с 3 очками «Локо» замыкает квартет D. Для выхода в Лигу Европы москвичам нужно побеждать и надеяться на поражение «Галатасарая».

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  • Вчера

    • В последних матчах команда Семина проиграла на выезде «Спартака» (1:2) в рамках РПЛ, одолела «Рубин» (1:0) в Кубке России и с трудом справилась с «Оренбургом» (2:1) в чемпионате. После 17 туров «Локомотив» идет на 5-м месте.

    В предстоящем матче не сыграет защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Шальке» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,05, тогда как на ничью — 3,15, а на успех «Локомотива» — 3,45.

    «Локомотив» провально выступает в еврокубках в этом сезоне, а победы в последних матчах Кубка и РПЛ были одержаны буквально «на зубах». Прогнозируем, что нужной ему победы в Германии команда Семина не добудет.

    Матч вряд ли будет изобиловать голами — ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,95. 0

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    Прогноз на «Шальке» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. Во вторник, 11 декабря, московский «Локомотив» на выезде сыграет с немецким «Шальке» в рамках группы D Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск.
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