«Шальке» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

Во вторник, 11 декабря, московский «Локомотив» на выезде сыграет с немецким «Шальке» в рамках группы D Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Шальке» — «Локомотив».

«Шальке»

«Шальке» довольно успешно провел первый круг группового этапа в Лиге чемпионов, в трех матчах подопечные Доменико Тедеско набрали 5 очков.

Сперва гельзенкирхенцы на своем поле сыграли вничью с «Порту» (1:1), затем в Москве минимально одолели «Локомотив» (1:0), после чего увезли мир из Стамбула, где встречались с «Галатасараем» (0:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В домашнем матче с турками «кобальтовые» одержали победу со счетом 2:0, а выезд в гости к «Порту» завершился поражением со счетом 1:3.

Впрочем, «Шальке» гарантировал себе выход в плей-офф со второго места. Немецкий клуб набрал 8 очков и оказался в недосягаемости для «Галатасарая» (4 очка), но и за «Порту» (13) ему не угнаться.

В последних матча чемпионата Германии «Шальке» в гостях сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а на своем поле проиграл дортмундской «Боруссии»

По итогам 14-туров действующий вице-чемпион занимает 13-е место в 4 очках от зоны вылета и в 3 от строчки стыковых поединков за право остаться в элите.

В предстоящем матче не сыграют травмированные нападающий Марк Ут, Брил Эмболо, Франко Ди Санто и защитник Абдул Баба.

«Локомотив»

Старт столичной команды в Лиге чемпионов оказался провальным — в Турции «Локо» был разгромлен «Галатасараем» со счетом 0:3.

Октябрь начался с домашнего поражения от аутсайдера Бундеслиги «Шальке» (0:1). Единственный мяч «Железнодорожники» пропустили на последних минутах.

Затем последовали два поражения в матчах с «Порту». Если в домашнем матче москвичи сумели навязать борьбу сопернику, хотя и проиграли со счетом 1:3, то на выезде «Локо» был разгромлен со счетом 4:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первые очки в еврокубках «Локомотив» набрал в домашнем матче с «Галатасараем», который выиграл со счетом 2:0.

В результате с 3 очками «Локо» замыкает квартет D. Для выхода в Лигу Европы москвичам нужно побеждать и надеяться на поражение «Галатасарая».

В последних матчах команда Семина проиграла на выезде «Спартака» (1:2) в рамках РПЛ, одолела «Рубин» (1:0) в Кубке России и с трудом справилась с «Оренбургом» (2:1) в чемпионате. После 17 туров «Локомотив» идет на 5-м месте.

В предстоящем матче не сыграет защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.

Прогноз

Букмекеры считают «Шальке» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,05, тогда как на ничью — 3,15, а на успех «Локомотива» — 3,45.

«Локомотив» провально выступает в еврокубках в этом сезоне, а победы в последних матчах Кубка и РПЛ были одержаны буквально «на зубах». Прогнозируем, что нужной ему победы в Германии команда Семина не добудет.

Матч вряд ли будет изобиловать голами — ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,95. 0