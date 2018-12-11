«Барселона» — «Тоттенхэм». Прогнозы и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 11 декабря

Во вторник, 11 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Тоттенхэм».

«Барселона»

За тур до завершения группового этапа «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы B c 13 очками.

«Сине-гранатовые» дважды обыграли ПСВ (4:0 и 2:1), по разу — «Интер» (2:0) и «Тоттенхэм» (4:2). Еще одна встреча с «нерадзурри» завершилась вничью (1:1).

Все эти результаты позволяют каталонцам чувствовать себя комфортно, поскольку они стали недосягаемыми для конкурентов.

В чемпионате Испании «Барселона» тоже лидирует, имея на три очка больше, чем «Севилья» и «Атлетико». На минувших выходных подопечные Эрнесто Вальверде разгромили «Эспаньол» (4:0).

Среди травмированных у каталонцев значатся Малком, Рафинья, Серхи Роберто, Самюэль Умтити, Артур и Серхи Сампер.

«Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» в турнирной таблице группы B занимает второе место, набрав семь очков в пяти матчах.

«Шпоры» уступили «Интеру» (1:2) и «Барселоне» (2:4), обыграли и сыграли вничью с ПСВ (2:1 и 2:2), а также одолели «нерадзурри» (1:0).

Команда Маурисио Почеттино опережает соперников из Милана лишь по дополнительным показателям, поэтому в заключительном туре должна сыграть как минимум не хуже «Интера», которого ждет домашняя встреча с ПСВ.

В английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» идет третьим с 36 баллами. В своем последнем матче «шпоры» переиграли «Лестер» (2:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Тоттенхэма» после травм восстанавливаются Виктор Ваньяма, Муса Дембеле, Давинсон Санчес, Киран Триппьер, Винсент Янссен, Эрик Ламела и Серж Орье.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 2.14, победа «Тоттенхэма» — 3.20, ничья — 4.10.

Очевидно, что лондонцы имеют большую мотивацию на данную встречу, ведь именно от нее зависит, продолжит ли команда борьбу в Лиге чемпионов или вылетит в Лигу Европы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Принимая во внимание то, что «Интер» почти наверняка у себя дома обыграет ПСВ, «шпоры» тоже должны настраиваться на победу на «Камп Ноу». Реально ли это? В футболе может случиться абсолютно все, но на сегодняшний день шансы «Тоттенхэма» крайне малы, что и подтвердил первый матч этих команд на «Уэмбли».

На своем поле «Тоттенхэм» пытался играть в атакующий футбол, за что поплатился четырьмя пропущенными мячами. В этот раз мы ждем повторения сценария, поэтому предлагаем для рассмотрения ставку «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.15.

Можно сыграть только на забитых мячах, взяв ставку «тотал голов больше 3,5», которая принимается с коэффициентом 2.13. 0