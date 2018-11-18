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    Хлопнет ли дверью Северная Ирландия?

    Северная Ирландия — Австрия. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 18 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Северной Ирландии Сборная Австрии
    Прогноз на Северная Ирландия — Австрия
    В первом матче победила Австрия
    В рамках 6-го тура группы 3 Лиги B в Лиге наций сборная Северной Ирландии примет на своем поле команду Австрии. Матч состоится 18 ноября и начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на Северная Ирландия — Австрия.
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    Северная Ирландия

    Северная Ирландия провально провела первый розыгрыш Лиги наций. В третьей группе второго дивизиона турнира британская команда не набрала ни одного очка.

    В первом туре Майкла О'Нилла уступили на своем поле главному фавориту группы Боснии и Герцеговине со счетом 1:2. После этого Ольстер на выезде также уступил Австрии (0:1) и той Боснии и Герцеговине (0:2).

    Тем самым по итогам трех поединков сборная занимает последнее, третье место в этом трио. Что хуже всего для нее, даже победа в грядущем поединке не позволит ей избежать вылета в третий дивизион Лиги наций.

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    Австрия

    Сборная Австрии неудачно стартовала в новом турнире европейских национальных команд. Но в отличие от своего соперника в ближайшем матче, ей удалось в дальнейшем поправить свои результаты.

    Так, после того, как в первом туре подопечные Франко Фоды уступила на выезде Боснии и Герцеговине (0:1), они сумели победить в домашних стенах Северную Ирландию (1:0). Тем не менее, в третьем туре против балканской команды дома пришлось довольствоваться ничьей (0:0).

    Из-за этого сборная потеряла шансы выиграть группу и пробиться в элитный дивизион Лиги наций. В то же время, ей удалось получить шансы добиться этого в следующем розыгрыше турнира, избежав понижения в классе.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что Северная Ирландия выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0

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    Прогноз на Северная Ирландия — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.50. В рамках 6-го тура группы 3 Лиги B в Лиге наций сборная Северной Ирландии примет на своем поле команду Австрии. Матч состоится 18 ноября и начнется в 20:00 по Москве.
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