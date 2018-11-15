Люксембург — Белоруссия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2018 года

В четверг, 15 ноября, в рамках пятого тура Лиги наций сборная Люксембурга на столичном стадионе «Жози Бартель» примет национальную команду Белоруссии. Начало поединка — в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Люксембург — Белоруссия.

Люксембург

«Красные львы» после четырех проведенных матчей в Лиге наций возглавляют свою группу. В этих поединках сборная Люксембурга завоевала девять очков и на один пункт опережает предстоящего соперника.

Стартовали в новом турнире люксембуржцы с домашней крупной победы над Молдавией со счетом 4:0, во второй игре турнира разгромили вечного аутсайдера европейской зоны сборную Сан-Марино в гостях — 3:0.

Затем последовало поражение от предстоящего противника в Минске со счетом 0:1. Потом Люксембург вновь одолел санмаринцев, на этот раз на своей арене — 3:0.

За этот год национальная команда Люксембурга проиграла только два раза. Помимо поражения от белорусов в Лиге наций, еще они уступили сборной Австрии (0:4) на своем поле в контрольной игре.

Белоруссия

Сборная Белоруссии в этом розыгрыше Лиги наций еще не проигрывала. «Белые крылья» в дебютном матче разгромили немощное Сан-Марино со счетом 5:0.

Затем последовала гостевая ничья с национальной командой Молдавии — 0:0. В третьем туре белорусы переиграли на родной арене Люксембург (1:0).

В минувшей игре Лиги наций команда Игоря Криушенко на своем поле не смогла одолеть молдаван (0:0). С восемью баллами Белоруссия занимает вторую позицию в своем квартете, отставая от люксембуржцев на одно очко.

Все прогнозы на футбол

В этом году белорусы провели восемь встреч во всех турнирах. Лишь в одном поединке они уходили с поля поверженными, проиграв в контрольной игре Финляндии в гостях со счетом 0:2.

Оппоненты также играли в одной отборочной группе к ЧМ-2018. И тогда Люксембург взял верх над Белоруссией на своем поле со счетом 1:0, а в Минске соперники разошлись миром — 1:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.65.

На победу хозяев дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

Белорусам для обеспечения победы в своей группе желательно выиграть оба оставшихся поединка. В Люксембурге это буде сделать очень непросто, но все же мы верим в их победу. 0