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    Прервет ли «Спартак» беспроигрышную серию «Рубина»?

    «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки на РПЛ 29 октября 2018 года

    РПЛ Футбол России Рубин Спартак
    Прогноз на «Рубин» — «Спартак»
    «Спартак» — «Рубин»
    В понедельник, 29 октября, «Рубин» на своем поле сыграет с «Спартак» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Казань Арене», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Рубин» — «Спартак».
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    «Рубин»

    Подопечные Курбана Бердыева в этом сезоне проиграли всего раз — еще в августе «Зениту» (0:1). После этого «Рубин» выдал 10-матчевую серию без поражений в РПЛ и Кубке России.

    В октябре казанцы на своем поле в рамках РПЛ победили «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (1:0), после чего на выезде разошлись миром с «Уфой» (0:0).

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    • В последнем матче в рамках 1/8 финала Кубка России «Рубин» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» — 1:0.

    После 11 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.

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    Разница забитых и пропущенных 12-9, лучший бомбардир с 4 голами — Сердар Азмун. В предстоящем матче не сыграет травмированный Ибрагим Цаллагов.

    В прошлом сезоне «Рубин» дважды проиграл «Спартаку»: со счетом 0:1 дома и со счетом 1:2 — в Казани.

    «Спартак»

    В октябре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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    Российский клуб дважды по ходу матча отыгрывался, в концовке встречи вышел вперед, но на последних минутах получил пенальти в свои ворота.

    Ничья с испанцами была вдвойне обидной потому, что приключилась сразу после домашнего поражения от «Ростова» (0:1).

    После матча с «подводниками» «Спартак» на выезде вырвал победу у красноярского «Енисея» (3:2), но на своем поле потерпел третье поражение подряд в РПЛ, уступив тульскому «Арсеналу» (2:3).

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    • Это поражение стоило работы главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере, которого отправили в отставку. Временно исполняет его обязанности его помощник Рауль Рианчо.

    Под его руководством «Спартак» уже сыграл вничью 0:0 в шотландском Глазго с местным «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные Самюэль Жиго, Александр Селихов и Марко Петкович, зато из ссылки в дубль вернулись Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 11 туров «Спартак» с 18 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 12-10, лучший бомбардир с 5 голами — Зе Луиш.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу гостей дается коэффициент 2,55 тогда как на ничью — 3,05, а на успех «Рубина» — 3,10.

    Затяжная беспроигрышная серия «Рубина» придает казанцам уверенности, а красно-белых не слишком встряхнула даже отставка тренера. Выезды в Казань всегда не просты, прогнозируем, что подопечные Бердыева продлят свою серию и как минимум не проиграют.

    Обе команды забивают не слишком много, обе стараются уделить основное внимание обороне, так что голов будет мало. если они будут вообще. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0

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    Прогноз на «Рубин» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В понедельник, 29 октября, «Рубин» на своем поле сыграет с «Спартак» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Казань Арене», начнется в 20:30 по московскому времени.
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