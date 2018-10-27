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    Подпустит ли «Ювентус» к себе вплотную «Наполи»?

    «Эмполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 27 октября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Эмполи Ювентус
    Прогноз на «Эмполи» — «Ювентус»
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    В субботу, 27 октября, «Эмполи» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Карло Кастеллани», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Эмполи» — «Ювентус».

    «Эмполи»

    «Эмполи» по итогам прошлого сезона вернулся в Серию А, став победителем второго дивизиона. Стартовал неплохо — одолев в первом туре дома «Кальяри» — 2:0.

    Но затем команда Аурелио Андреацолли вошла в черную полосу, которая началась с поражения от «Дженоа» (1:2) на выезде. Хотя после этого тосканцам и удалось сыграть вничью с «Кьево» (0:0) в гостях.

    С тех пор мирный результат был лучшим, который добывала команда, да и тот достигался дважды. Таким образом, безвыигрышная серия коллектива теперь достигает девять матчей, из-за чего «Эмполи» закономерно попал в зону вылета на 18-е место.

    «Ювентус»

    «Ювентус» выдал феноменальный старт сезона. Туринцы выиграли 10 матчей подряд, установив клубный рекорд — никогда ранее «Старая синьора» не начинала сезон с такой длительной победной серии.

    В числе восьми побед в Серии А была и виктория над одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионство «Наполи» (3:1). В двух других играх подопечные Массимилиано Аллегри добыли успехи в Лиге чемпионов — над «Валенсией» (2:0) и «Янг Бойз» (3:0).

    Только в прошлом туре лидер итальянского первенства впервые оступился, сыграв вничью с «Дженоа» (1:1) в гостях, из-за чего ближайший конкурент «Наполи» приблизился на расстояние четырех очков. Но «бьянконери» уже успели вернуться на победную стезю, взяв верх над «МЮ» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 10,00, а ничья — в 5,80.

    5.00
  • Прогноз: Криштиану Роналду забьет два или более мяча
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    • Рекомендуем ставить на то, что Криштиану Роналду забьет два или более мяча за 5,00. 0

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    Прогноз на «Эмполи» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00. В субботу, 27 октября, «Эмполи» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Карло Кастеллани», начнется в 19:00 по московскому времени.
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