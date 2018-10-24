«Брюгге» — «Монако». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 24 октября 2018 года

В среду, 24 октября, «Брюгге» будет принимать «Монако» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Брюгге начнется в 19:55 по Москве. Прогноз на «Брюгге» — «Монако».

«Брюгге»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимал на своем поле дортмундскую «Боруссию» и оказал серьезное сопротивление фавориту. Бельгийский клуб держался до последних пяти минут основного времени, когда Кристиан Пулишич забил единственный и победный мяч в ворота хозяев.

Достойно подопечные Ивана Леко сражались и в гостевом поединке второго тура против «Атлетико». «Матрасники» повели в счете на 28-й минуте, но спустя чуть более 10 оборотов секундной стрелки потеряли преимущество — лишь на 67-й минуте им удалось вновь выйти вперед в матче, завершившемся их победой 3:1.

В своем национальном чемпионате «Брюгге» переживает спад после того, как добыл восемь побед в девяти стартовых турах при одной ничьей. Поражения от «Стандарда» (1:3) и ничья с «Бевереном» (1:1) привела к тому, что действующего чемпиона с вершины подвинул «Генк».

«Монако»

«Монако» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов играл на своем поле против «Атлетико» и потерпел поражение. Хозяева повели в счете на 18-й минуте, но уже к перерыву гости не только смогли восстановить равновесие, но и выйти вперед, после чего довели матч до победы.

Еще более неудачно завершился второй поединок княжеского клуба в главном еврокубке. На выезде против дортмундской «Боруссии» на тот момент подопечные Леонарду Жардима были биты 0:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эти неудачи могли бы удивить, если бы во французском первенстве монегаски демонстрировали хорошие результаты, но там они не знают побед с 11 августа, что, впрочем, до сих пор остается их последним выигрышным матчем во всех турнирах. Не удивительно, что во главе команды теперь новый наставник — Тьерри Анри, но и его дебют в Страсбурге против одноименного коллектива (1:2) вышел неудачным.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Брюгге» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0