«Арсенал» — «Лестер». Прогноз на матч 9-го тура АПЛ 22 октября 2018 года

В 9-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Лестер» на арене «Эмирейтс». Встреча пройдет 22 октября. Начало матча — в 22:00. Прогноз на «Арсенал» — «Лестер».

«Арсенал»

Лондонский клуб, который летом возглавил Унаи Эмери, стартовал с двух поражений подряд, от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3), после чего выдал серию из 9 побед подряд в АПЛ, Кубке лиги и Лиге Европы.

В конце сентября «канониры» в домашних матчах победили со счетом 2:0 «Эвертон» и «Уотфорд» в АПЛ и со счетом 3:1 «Брентфорд» в Кубке Лиги.

Затем в гостевом матче Лиги Европы был побежден «Карабах» (3:0), а в последнем матче «Арсенал» на выезде разгромил «Фулхэм» со счетом 5:1.

В итоге после 8 туров «канониры» с 18 очками занимают 5-е место. Разница мячей 19-10, лучший бомбардир — Александр Ляказеттт с 4 голами и 4 ассистами.

В предстоящем матче не сыграют травмированные Петер Чех и Лоран Косельни.

«Лестер»

«Лисы» с 12 очками расположились на 10-м месте в таблице АПЛ. Разница мячей 14-12, лучший бомбардир Джейми Варди с 3 голами.

В сентябре «Лестер» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (1:2), уступил на выезде «Борнмуту» (2:4) и победил на своем поле «Хаддерсфилд» (3:1) в рамках АПЛ.

Затем, в гостевом матче Кубка Лиги, «лисы» по пенальти прошли «Вулверхэмптон» — 0:0 (3:1). Удачную серию продлила гостевая победа над «Ньюкаслом» (2:0) в АПЛ.

А вот в последнем матче «Лестер» дома проиграл «Эвертону» со счетом 1:2.

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В матче не сыграет дисквалифицированный Уэс Морган и травмированный Демарай Грей.

В прошлом сезоне «Лестер» победил дома со счетом 3:1, но уступил на выезде со счетом 3:4.

Прогноз

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,55 тогда как на ничью — 4,40, а на успех «Лестера» — 5,50.

«Канониры» набрали отличный ход, поэтому вряд ли уступят на своем поле неровно играющим «лисам». Можно прогнозировать, что победная серия «Арсенала» продлится.

Лондонцы не забивают меньше двух мячей в этом сезоне, но удержать свои ворота в неприкосновенности им удается далеко не всегда, так что гости могут отличиться — можно ставить на «верх». 0