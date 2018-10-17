США — Перу. Прогноз и ставки на товарищеский матч 17 октября 2018 года

США
Американцы, которые не принимали участие в финальной части чемпионата мира в России, в этом году успели провести восемь товарищеских матчей.
В трех из них они праздновали победы, два поединка «звездно-полосатые» свели вничью и еще три встречи проиграли.
Осенью «янки» сыграли в трех контрольных играх. В сентябре они уступили на своем поле сборной Бразилии со счетом 0:2, а через несколько дней также дома одолели Мексику — 1:0.
Накануне сборная США принимала команду Колумбии, которой проиграла со счетом 2:4. Американцы вчистую проиграли этот матч и по владению мячам (41 против 59) и по ударам по воротам (2 против 9).
Перу
Перуанцы после долгого перерыва смогли квалифицироваться на прошедший чемпионат мира, где в компании с Францией, Данией и Австралией, заняли третье место, одержав одну победу при двух поражениях.
После завершения мундиаля перуанцы успели провести три контрольных поединка. В сентябре «инки» проиграли оба выездных матча с одинаковым результатом 1:2, сначала Голландии, а затем и Германии.
13 октября сборная Перу на своем поле разгромила команду Чили со счетом 3:0, забив все мячи после перерыва. Перуанцы больше владели мячом и нанесли большее количество ударов по воротам.
Последний раз эти команды играли между собой в 2015 году. И тогда американцы на своем поле переиграли перуанцев со счетом 2:1 в контрольном поединке.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, предлагая на их победу — 2.65.
На победу хозяев дают — 2.90, ничья оценена — в 3.15.
У сборная США идет смена поколений, команда Перу более сыгранный коллектив, демонстрирующий зрелую игру. Проиграть южноамериканцы в этой игре не должны. Рискнем поставить на гостей с форой. 0