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    Воспользуется ли Дания травмами Алабы и Арнаутовича?

    Дания — Австрия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 16 октября

    Товарищеские матчи Сборная Дании Сборная Австрии
    Прогноз на Дания — Австрия
    Каспер Шмейхель
    Во вторник, 16 октября, сборная Дании на своем поле примет команду Австрии. Встреча, которая пройдет в Хернинге, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Дания — Австрия.
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    Дания

    В 2018 году сборная Дании провела пять товарищеских матчей, в которых потерпела всего одно поражение — от Словакии (0:3).

    Что касается остальных игр, то в них «алая гвардия» победила Панаму (1:0) и Мексику (2:0), сыграла вничью с Чили (0:0) и Швецией (0:0).

    Если говорить о Лиге наций, то после двух сыгранных матчей датчане возглавляют четвертую группу лиги C. На их счету 4 очка, набранные во встречах с Уэльсом (2:0) и Ирландией (0:0).

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    Из кадровых потерь выделим разве что форварда Андреаса Корнелиуса, получившего травму.

    Австрия

    У сборной Австрии было шесть товарищеских матчей в текущем году, в которых команда обыграла Словению (3:0), Люксембург (4:0), Россию (1:0), Германию (2:1) и Швецию (2:0).

    Единственное поражение австрийцы потерпели в июне от заведомо более сильной сборной Бразилии (0:3).

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    В Лиге наций подопечные Франко Фоды пока выступают с переменным успехом. Сначала они проиграли Боснии и Герцеговине (0:1), после чего одолели Северную Ирландию (1:0).

    Среди травмированных у сборной Австрии значатся Штефан Лайнер, Давид Алаба, Флориан Гриллич, Марко Арнаутович и Михаэль Грегорич.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Дании — 2.22, победа сборной Австрии — 3.50, ничья — 3.20.

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    Поскольку встреча будет товарищеской, команды вряд ли будут играть на 100 процентов возможностей. Однако нужно помнить, что скандинавы сыграют при поддержке родных трибун, которые будут гнать их вперед.

    Австрия, безусловно, является очень неуступчивым соперником. Впрочем, недавнее поражение от боснийцев и череда травм подсказывают нам, что добиться позитивного результата в Хернинге ей будет тяжело. Наш прогноз — победа датчан.

    Также может присмотреться к ставке «обе команды забьют: нет» за 1.71. Считаем, что у гостей будет мало шансов отличиться. Во-первых, сами датчане предпочитают действовать от обороны. Во-вторых, без Алабы и Арнаутовича атака сборной Австрии ослабла. 0

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    Прогноз на Дания — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.22. Во вторник, 16 октября, сборная Дании на своем поле примет команду Австрии. Встреча, которая пройдет в Хернинге, начнется в 21:45 по московскому времени.
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