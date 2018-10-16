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    Выиграют ли бразильцы у принципиального соперника?

    Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 16 октября

    Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Аргентины
    Прогноз на Бразилия — Аргентина
    Габриэл Жезус
    Во вторник, 16 октября, сборная Бразилии сыграет с командой Аргентины в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начнется в 20:45 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Аргентина.
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    Бразилия

    В целом сборная Бразилии успешно выступает в 2018 году. Свое единственное поражение она потерпела на чемпионате мира, когда в четвертьфинале уступила Бельгии (1:2).

    С тех пор команда провела три товарищеских матча, в которых одержала три победы с общим счетом 9:0.

    В сентябре подопечные Тите сначала обыграли США (2:0), а затем уверенно расправились с Сальвадором (5:0).

    В последнем октябрьском матче Бразилия выиграла у Саудовской Аравии (2:0) благодаря голам Габриэла Жезуса и Алекса Сандро.

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    Тите на данный момент может рассчитывать практически на всех сильнейших игроков за исключением Марсело, Эвертона и Дугласа Косты.

    Аргентина

    У сборной Аргентины текущий год складывается не так успешно. В марте она потерпела сокрушительное поражение от Испании (1:6).

    На чемпионате мира «альбиселесте» выиграли только у Нигерии (2:1), а в 1/8 финала не справились с Францией (3:4).

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    Если говорить об осенних соперниках аргентинцев, то Гватемалу (3:0) и Ирак (4:0) они уверенно переиграли.

    А вот встреча против Колумбии получилась не такой простой и завершилась со счетом 0:0.

    В расположении сборной Аргентины нет Лионеля Месси, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаина.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «селесао»: победа сборной Бразилии — 1.73, победа сборной Аргентины — 5.30, ничья — 3.70.

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    Соперничество Бразилии и Аргентины считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. На международной арене команды провели более 100 матчей, последний из которых прошел в июне 2017 года в Мельбурне и завершился победой «альбиселесте» (1:0).

    В то же время в отборе к ЧМ-2018 «селесао» победили на своем поле 3:0, а в гостях сыграли вничью 1:1.

    Очевидно, нас ждет очередное захватывающее противостояние, но на данный момент, как нам кажется, бразильцы смотрятся предпочтительнее. В первую очередь подкупает более звездный состав команды Тите, которая, вероятно, победит принципиального соперника.

    Бразильская команда в последнее время зрелищно играет в атаке, поэтому ставка «индивидуальный тотал сборной Бразилии больше 1,5» за 1.90 тоже не лишена смысла. 0

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    Прогноз на Бразилия — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73. Во вторник, 16 октября, сборная Бразилии сыграет с командой Аргентины в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начнется в 20:45 по московскому времени.
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