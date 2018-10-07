«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ 7 октября 2018 года

7 октября в 8-м туре АПЛ «Саутгемптон» примет на своем поле «Челси». Старт поединка назначен на 16:15 по Москве. Прогноз на «Саутгемптон» — «Челси».

«Саутгемптон»

За семь туров команда Марка Хьюза одержала всего лишь одну победу, и с пятью очками сейчас висит прямиком над зоной вылета.

В последних двух матчах «Саутгемптон» «скупился» по полной программе: проиграл «Ливерпулю» и «Вулверхэмптону» и даже не смог забить. Защитные показатели команды тоже не радуют.

В пяти матчах из последних шести «святые» пропускали не менее двух голов. Суммарно за семь туров «The Saints» «глотнули» 11 мячей — это четвертый показатель снизу в Премьер-лиге.

«Челси»

Перед стартом 8-го тура команда Маурицио Сарри находится на третьем месте в таблице Премьер-лиги. Однако многие статистические показатели у «синих» говорят, что ее место не ниже второго.

В последнее время мода на контроль мяча не вызывает дикое желание ей следовать, что не мешает гигантам тренерского ремесла все-таки отталкиваться именно от владения. По этому показателю «Челси» уступает только команде Гвардиолы (63,1% против 67,3%).

При этом средняя точность передач тоже вторая в лиге — 88,2%. По среднему количеству ударов та же история: 17,3 за матч (у «Ман Сити» 24). И при этом команда Сарри очень терпимо относится ко своим соперникам — в среднем всего лишь 8,9 фолов за 90 минут.

Календарь и таблица АПЛ

Ну, и самый важный фактор вполне вероятного успеха «аристократов» — умение играть экономно, правильно рассчитывать свои силы. Матчи в Лиге Европы доказывают это — две минимальные победы по 1:0 против не самых сильных команд.

Прогноз

В плане результативности этого поединка есть несколько вариантов. Либо «Челси» сэкономит силы перед «БАТЭ» и «Манчестер Юнайтед» с учетом перерыва на сборные, либо рискнет и оторвется по полной.

Угадайка нас не устраивает, потом предлагаем сыграть понадежнее. «Саутгемптон» в среднем нарушает правила порядка 12-ти раз за игру. При этом ребята Хьюза заработали уже 12 желтых и одну красную карточки.

Поскольку «не "аристократское" это дело — фолить», предлагаем сыграть на нервах «святых». Наша ставка — «Карточки: ИТ1 больше 1,5» за 1,53. 0