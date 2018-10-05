«Арсенал» — «Уфа». Прогноз и ставки на РПЛ 5 октября 2018 года

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В пятницу, 5 октября, «Арсенал» на своем поле примет «Уфу» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Туле, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Уфа».

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» по итогам девяти сыгранных туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

«Оружейники» набрали очки в матчах с «Динамо» (0:0), «Ахматом» (3:1), «Енисеем» (0:0), «Крыльями Советов» (4:0) и «Рубином» (2:2).

При этом команда Олега Кононова проиграла «Зениту» (0:1), ЦСКА (0:3), «Ростову» (0:1) и «Уралу» (1:2).

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Что касается Кубка России, то в нем «Арсенал» уже дошел до 1/8 финала, переиграв «Сахалин» (2:1).

«Уфа»

Футболисты «Уфы» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь баллов.

«Горожане» в этом сезоне смогли обыграть «Анжи» (3:0) и «Енисей» (2:1), а также разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и «Ростовом» (0:0).

Свои поражения подопечные Сергея Томарова потерпели от «Краснодара» (0:1), «Динамо» (0:3), «Зенита» (0:2), «Ахмата» (1:2) и ЦСКА (0:3).

Календарь и таблица РПЛ

Также важно заметить, что «Уфа» не вышла в 1/8 финала Кубка России, проиграв «Нижнему Новгороду» (0:0, 3:5 — по пенальти).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арсенала» — 2.25, победа «Уфы» — 3.60, ничья — 3.00.

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Данный расклад, очевидно, связан с тем, что «оружейники» в целом неплохо играют на своем поле, где они набрали большинство очков, а проиграли только «Ростову». В то же время «горожане» на выезде пока действуют слабо: два поражения и одна ничья.

И все же мы бы сделали скидку на то, что соперниками «Уфы» на старте сезона были преимущественно более сильные команды.

Подопечные Сергея Томарова в конце сентября неплохо сыграли против «Ростова» и «Енисея», набрав четыре очка. Зацепиться за очки они должны и в Туле. Наш прогноз — «победа "Уфы" с форой 0» за 2.45.

Альтернативной может стать ставка «гости не проиграют и тотал меньше 3,5», которая принимается с коэффициентом 1.97. 0