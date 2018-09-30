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    «Фиалки» увяли ненадолго

    «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч Серии А 30 сентября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Аталанта
    Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта»
    Команда Пьоли занимает пятое место
    В шестом туре итальянского первенства «Фиорентина» на своем поле примет «Аталанту». Матч начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта».
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» успешно стартовала в этом сезоне. Сначала «Фиалки» на родной арене уничтожили «Кьево» — 6:1, в следующем поединке (тоже дома) минимально одолели «Удинезе» со счетом 1:0.

    Лишь после этого «Фиалки» пережили определенный спад, ведь сперва на выезде уступили «Наполи» (0:1), а затем довольствовались ничьей с «Сампдорией» (1:1) в гостях. Тем не менее, домашний разгром СПАЛа (3:0) дал понять, что у команды все, в целом, неплохо — на тот момента она была на третьей позиции.

    Шестой тур, который состоялся посреди этой недели, правда, омрачил тифози «Скуадры Виолы»: она гостила у «Интера», которому уступила 1:2, хотя соперник забил победный мяч лишь на 77-й минуте. Тем не менее, несмотря на поражение, подопечные Стефано Пьоли занимают довольно высокое пятое место.

    «Аталанта»

    «Аталанта», похоже, форсировала подготовку к текущей кампании, поскольку та началась для нее гораздо раньше остальных участников Серии А. Коллектив еще в конце июля начал выступления в Лиге Европы, но, уступив «Копенгагену» по пенальти, не прошел в групповой раунд турнира.

    Это поражение стало первым для бергамаски с конце прошлого сезона (12 матчей, включая контрольные, клуб не знал неудач). Судя по всему, это морально ударило по коллективу, ведь он до сих пор не знает вкуса побед, хотя после датского фиаско прошел уже месяц.

    Так, после этого подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили «Кальяри» (0:1) и СПАЛу (0:2), а также сыграли вничью с «Миланом» (2:2) и «Торино» (0:0). Эта безвыигрышная серия отразилась на позициях клуба в турнирной таблице, где теперь он занимает 14-ю строчку.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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