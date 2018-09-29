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    Возникнут ли у ПСЖ проблемы в Ницце?

    «Ницца» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Лиги 1 29 сентября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Ницца ПСЖ
    Прогноз на «Ницца» — ПСЖ
    «Ницца» показывает противоречивые результаты при Виейра
    В восьмом туре французского первенства «Ницца» на своем поле примет ПСЖ. Матч начнется в 18:15 по Москве. Прогноз на «Ницца» — ПСЖ.
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    «Ницца»

    В минувшее межсезонье «Ницца» понесла серьезные кадровые потери. Так ее покинула главная звезда и сердце полузащиты Жан-Мишель Сери, перешедший за 18 млн фунтов в «Фулхэм», а также нападающий Алассане Плеа, ставший игроком гладбахской «Боруссии».

    И все же, казалось, что больше всего «Орлам» будет не хватать наставника Люсьена Фавра, возглавившего дортмундскую «Боруссию». На его место пришел хоть и харизматичный, но еще молодой рулевой с великим игровым прошлым Патрик Виейра.

    При новом главном тренере команда не завалилась, но пока особо и не преуспела. Три победы в семи матчах при одной ничьей и трех поражениях не позволил клубу подняться в верхнюю половину таблицы — пока что коллектив занимает 11-ю позицию.

    ПСЖ

    Старт сезона предсказуемо подтвердил то, что ПСЖ нет равных на внутренней арене. Столичная команда учинила разгром «Монако» (4:0) в Суперкубке страны, вдав понять потенциальным конкурентам, что им будет тяжело рассчитывать даже видимость борьбы за титул.

    Парижский коллектив выиграл семь из семи поединков внутреннего первенства и с шестиочковым отрывом расположился на первой строке в турнирной таблице. Парижане в первую очередь рассчитывают на мощь атаки: ни в одном туре с начала сезона они не забивали меньше трех голов, тогда как сумели не пропустить лишь от «Кана» и «Сент-Этьена».

    Это уже вылезло боком подопечным Томаса Тухеля в Лиге чемпионов, где случилась единственная пока что неудача в текущей кампании — в первом матче группового раунда еврокубка поражением им нанес «Ливерпуль» (3:2). Тем не менее, в чемпионате пока что не нашлось никого, кто сполна использовал бы изъяны в обороне «Пари Сен-Жермен».

    Прогноз

    Букмекеры считают безоговорочным фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

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    Прогноз на «Ницца» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62. В восьмом туре французского первенства «Ницца» на своем поле примет ПСЖ. Матч начнется в 18:15 по Москве.
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