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    Азербайджан вспомнит о победах на Мальте

    Мальта — Азербайджан. Прогноз на матч Лиги наций 10 сентября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Мальта — Азербайджан
    Команда Гурбанова пока не знает побед в Лиге наций
    В рамках второго тура группового раунда Лиги наций в группе 3 Лиги D сборная Мальты примет 10 сентября на своем поле команду Азербайджана. Поединок, который состоится в Та-Кали, начнется в 21.45 мск. Прогноз на Мальта — Азербайджан.
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    Мальта

    Национальная сборная Мальты вынуждена пробиваться сквозь четвертую лигу турнира для того, чтобы противостоять более сильным соперникам.

    Соперники по квартету ей достались не из легких: если с Фарерами она вполне способна побороться на равных, то с Азербайджаном и Косово придется приложить большие усилия для успеха. Напомним, что выход в более высшую лигу турнира обеспечивается только благодаря победе в группе.

    Форма подопечных Раймонда Фарруджи не позволяет им рассчитывать на успех в квартете 3. В 11-ти предыдущих матчей официального и товарищеского характера сборная не смогла одержать ни одной победы. Что еще хуже для Мальты, только в двух поединках она смогла добыть ничьи.

    В первом туре Лиги наций сборная уступила на выезде Фарерским островам со счетом 1:3.

    Азербайджан

    В стартовавшей Лиге наций сборная Азербайджана оказалась в четвертой по рангу Лиге D, где получила место в группе 3. Чтобы попасть в Лигу С команде из «Страны огней» необходимо выиграть свой квартет, в котором будет сыграно шесть матчей.

    Соперниками подопечных Гурбана Гурбанова стали сразу три национальные команды — помимо Мальты, это также еще Фареры и Косово.

    Форма Азербайджана должна внушать оптимизм ее болельщикам, ведь в предыдущих пяти поединках он уступил лишь раз. При этом в двух матчах сборная одержала победы — Киргизстаном (3:0) и Латвией (3:1).

    В стартовавшей Лиге наций дружина Гурбанова не сумела победить на своем поле Косово, сыграв вничью 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев оценивается в 3,70, а ничья — в 3,00. Рекомендуем поставить на то, что Азербайджан выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

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    Прогноз на Мальта — Азербайджан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50. В рамках второго тура группового раунда Лиги наций в группе 3 Лиги D сборная Мальты примет 10 сентября на своем поле команду Азербайджана. Поединок, который состоится в Та-Кали, начнется в 21.45 мск.
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