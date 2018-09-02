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    Нанесет ли «Аякс» команде Слуцкого первое поражение в Эредивизи?

    «Витесс» — «Аякс». Прогноз на матч чемпионата Голландии по футболу 2 сентября 2018 года

    Аякс
    Прогноз на «Витесс» — «Аякс»
    «Витесс»
    В воскресенье, 2 сентября, состоится матч четвертого тура голландской Эредивизи: «Витесс» будет принимать «Аякс». Матч пройдет на стадионе «Гелредом» в Арнеме. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Витесс» — «Аякс».
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    «Витесс»

    Арнемский клуб закончил прошлый розыгрыш чемпиона Голландии на 6-м месте, заработав путевку в Лигу Европы, а в межсезонье его возглавил российский тренер Леонид Слуцкий.

    С еврокубками у «Витесса» при нем не сложилось — пройдя в первом раунде квалификации румынский «Виторрусл» (2:2 в гостях и 3:1 дома), желто-черные во втором раунде дважды проиграли швейцарскому «Базелю» со счетом 0:1 и покинули турнир.

    Правда, между этими двумя матчами уместился удачный старт в национальном чемпионате — команда Слуцкого на своем поле уверенно разгромила «Гронингем» со счетом 5:1.

    Во втором туре «Витесс» на выезде сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1), пропустив в середине первого тайма и отыгравшись в концовке встречи.

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    В третьем туре команду Слуцкого ждала выездная встреча с бронзовым призером прошлого сезона — «АЗ Алкмаром», которая закончилась со счетом 0:0.

    В первом тайме «Витесс» выглядел повесомее, чем во втором, когда пропали шансы, и игра стала проще. Отметим, что в этой встрече дебютировал Эдегор, перешедший на правах аренды из «Реала». Он вышел на замену в последней четверти матча.

    В итоге, с 5 очками «Витесс» расположился на 7-м месте — всего в двух очках от второй строки таблицы. Два мяча в национальном первенстве успел забить словак Тим Матавж. Из-за травмы может не сыграть защитник Расмус Теландер.

    «Аякс»

    Амстердамский клуб финишировал в прошлом сезоне на втором месте, набрав ровно на 30 очков больше, чем «Витесс», и заметно превзойдя его по разнице забитых и пропущенных (89-33 против 63-47).

    При этом, «Аякс» в прошлом сезоне проиграл оба матча «Витессу», уступив со счетом 1:2 дома и проиграв 2:3 в гостях.

    Амстердамцы уверенно играют на два фронта, последовательно пройдя в Лиге чемпионов австрийский «Штурм» (2:0, 3:1), бельгийский «Стандард» (2:2, 3:0) и киевское «Динамо» (3:1, 0:0).

    В чемпионате страны «Аякс» стартовал не слишком удачно, едва уйдя от поражения в домашнем матче с «Хераклесом» (1:0), после чего на выезде победил «Венло» (1:0) и разгромил на своем поле «Эммен» со счетом 5:0.

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    По 2 мяча в чемпионате Голландии успели забить Душан Тадич и Клас-Ян Хунтелар, в Лиге чемпионов 3 гола записал на свой счет Тадич, еще 4 у Хунтелаара.

    Отметим, что Клас-Ян Хунтелар может не сыграть из-за травмы, как и нападающий Давид Нерес.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Аякса» — 1,60, победа «Витесса» — 4,75, ничья — 4,15.

    «Аякс» очень силен (летнее усиление на 27 млн. евро — Тадич, Блинд) и переживает невероятный эмоциональный подъем — команда 4 года не играла в групповом этапе Лиги чемпионов, а сейчас прорыв. В пользу «Витесса» играет фактор родного поля, к тому же на выезде «Аякс» пока играет неудачнее. Но вряд ли Слуцкому удастся сдержать амстердамцев.

    Тем не менее, в прошлом сезоне «Витесс» дважды победил «Аякс» и на своем поле постарается дать бой — можно ждать забитых мячей — ТБ 2,5 за 1,55 и «обе забьют» за 1,60 неплохие варианты. 0

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    Прогноз на «Витесс» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50. В воскресенье, 2 сентября, состоится матч четвертого тура голландской Эредивизи: «Витесс» будет принимать «Аякс». Матч пройдет на стадионе «Гелредом» в Арнеме. Начало встречи — в 15:30 мск.
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