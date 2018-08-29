ПСВ — БАТЭ. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 29 августа 2018 года

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ будет принимать БАТЭ после победы на выезде со счетом 3:2. Матч пройдет на стадионе «Филипс» 29 августа. Начало встречи — в 22:00. Прогноз на ПСВ — БАТЭ.

ПСВ

ПСВ вступил в борьбу за групповой этап Лиги чемпионов с заключительного раунда квалификации и уже сделал первый шаг на пути к своей цели, обыграв БАТЭ на выезде.

Не считая первого матча против БАТЭ, ПСВ провел еще четыре официальных поединка в новом сезоне — один в Суперкубке Нидерландов и три в рамках национального чемпионата.

Матч за Суперкубок против «Фейеноорда» завершился нулевой ничьей и поражением ПСВ в серии пенальти — 5:6.

Затем «красно-белые» с трех побед стартовали в чемпионате. В первом туре был разгромлен «Утрехт» (4:0 с голами Гастона Перейро, Стевена Бергвейна, Ирвинга Лосано и Дензела Думфриса), а во втором ПСВ куда скромнее обыграл «Фортуну Ситтард», вырвав победу на последних минутах встречи — 2:1. Автором победного мяча стал Данте Риго, а в первом тайме отличился Лосано. Между матчами против БАТЭ также была добыта непростая победа — 2:1 в гостях над «Зволле». Люк де Йонг оформил дубль, и здесь тоже победный гол был забит на последних минутах.

После трех туров ПСВ единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов.

БАТЭ

БАТЭ стартовал в квалификации Лиги чемпионов гораздо раньше, чем ПСВ — со второго раунда. Белорусы прошли финский ХИК и азербайджанский «Карабах».

После ничьей на своем поле (0:0) БАТЭ обыграл ХИК на выезде — 2:1. Победный результат команде принесли автогол Рафиньи Скапини и точный удар Игоря Стасевича. Двухматчевое противостояние с «Карабахом» белорусы начали с гостевой победы, которую принес гол Станислава Драгуна — 1:0. В ответной встрече команды сыграли вничью — 1:1 (у БАТЭ отличился Мирко Иванич).

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В чемпионате Белоруссии у БАТЭ была пауза с 20 июля по 25 августа. Между матчами против ПСВ лидер турнира не сумел обыграть «Витебск», причем на своем поле, причем еще и отыгрался на 89-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Стасевича.

Тем не менее, в чемпионате у БАТЭ пока достаточно комфортное преимущество — плюс 7 очков от ближайшего преследователя.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом ответного поединка хозяев поля. На их победу дается коэффициент 1,37, тогда как на ничью — 5,15, а на победу БАТЭ — 9,90.

В первом матче, напомним, ПСВ выиграл со счетом 3:2.

ПСВ уже вряд ли упустит свое преимущество и доведет начатое до конца, оформив путевку в групповую стадию. Рискнем предположить, что и ответный матч получится достаточно результативным. БАТЭ нужно во что бы то ни стало забивать, команда будет открываться и дарить ПСВ возможности для разительных атак.

Наш прогноз — ставка на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,67. 0