«Интер» — «Торино». Прогноз и ставки на матч Серии А 26 августа

Во 2-м туре чемпионата Италии «Интер» примет «Торино». Матч состоится 26 августа на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Интер» — «Торино».

«Интер»

Прошлый чемпионат. Розыгрыш Серии А 2017/18 завершился для «Интера» четвертым местом, что дает возможность «нерадзурри» играть сразу в группе Лиги чемпионов. Учитывая, что в последние годы особых успехов на евроарене миланцы не испытывали, можем ожидать «подстройку» готовности команды именно под ЛЧ.

Старт нового сезона. В первом туре нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Интер» проиграл «Сассуоло» 0:1. Типично для миланцев. Если вспомните прошлый сезон, «черно-синие» в предпоследнем туре тоже терпели поражение от «нероверди» на своем поле (1:2).

В этот раз все решил пенальти в средине первого тайма. И все 7 ударов «змей» после перерыва цели не достигли. Более того, из них только один пришелся конкретно в площадь ворот.

«Торино»

Прошлый чемпионат. За счет более крепкой обороны «Торино» выборол девятую строчку у «Сампдории». Но до зоны еврокубков было еще шесть очков, поэтому такое свершение можно считать бессмысленным.

Старт нового сезона. После крупной победы в Кубке («Козенца» 4:0) «быки» рассчитывали на удачный старт и в новом розыгрыше чемпионата. Не сложилось. В первом туре команда Вальтера Мадзарри на своем поле проиграла «Роме» (0:1).

«Торино» не проиграл по владению мячом (50%) и даже лучше соперника использовал стандартные положения (15 штрафных, 6 угловых). Но очень прицельная игра римлян не могла не принести плоды. В итоге за минуту до конца поединка Джеко распечатал ворота хозяев поля.

Прогноз

Хотим обратить ваше внимание не на конечный результат, а на процесс. Нам он видится довольно грубым и неприятным. Чемпионат Италии вообще можно назвать относительно жестким соревнованием. Так «Торино» и вовсе в его лидерах по этой самой жесткости.

В прошлом сезоне «быки» нарушали правила в среднем 14,66 раза за игру. На выезде эта цифра достигала почти 16-ти. За это команда Мадзарри на чужих стадионах в среднем получала 2,16 предупреждения от рефери.

В двух последних личных встречах на «Сан-Сиро» «быки» непременно выигрывали мини-соревнование по желтым карточкам. За эти два матча они отхватили 9 «горчичников».

Все прогнозы на Серию А

Поскольку «Интер» зачастую на удары по ногам отвечал взаимностью, хотим предложить ставку на «Карточки: ТБ 3,5» за 1,97. 0