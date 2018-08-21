«Црвена Звезда» — «РБ Зальцбург». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 21 августа

Во вторник, 21 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» на своем поле примет австрийский «РБ Зальцбург». Начало встречи — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Црвена Звезда» — «РБ Зальцбург».

«Црвена Звезда»

Чемпион Сербии начал свой путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. На этом этапе им противостоял чемпион Латвии — «Спартакс» из Юрмалы. В первой игре, которая прошла в Латвии, зрители забитых мячей не увидели — 0:0, а в ответном поединке сербы выиграли — 2:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На втором этапе отбора «Црвена Звезда» одолела литовскую «Судуву» в двух встречах — 3:0 и 2:0. Третья стадия квалификации была преодолена «белградцами» с большим трудом.

В играх с чемпионом Словакии «Спартаком» из Трнавы все решило дополнительное время. Первая игра в Белграде закончилась со счетом 1:1, а в ответной встрече только благодаря голу Неманьи Радоньича на 97-й минуте «звездаши» прошли дальше.

На внутренней арене подопечные Владана Милоевича идут пока без потерь, одержав победы во всех четырех поединках.

«РБ Зальцбург»

«Быки» стартовали в этой Лиге чемпионов с третьего раунда отбора. На этом этапе квалификации они не знали проблем с чемпионом Македонии «Шкендией» — 3:0 и 1:0.

В чемпионате Австрии дружина Марко Розе, как и их предстоящий противник, провела четыре встречи, в которых одержала во всех победы.

Поочередно были повержены ЛАСК (3:1), «Аустрия» (2:0) и «Хартберг» (2:0) дома, а также «Маттерсбург» (2:0) в гостях.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В прошлом сезоне «РБ Зальцбург» не сумел преодолеть третий раунд отбора в Лиге чемпионов, уступив дорогу по сумме двух встреч хорватской «Риеке» (1:1 и 0:0), но переместившись в Лигу Европы смогл дойти до полуфинала турнира, где был остановлен французским «Марселем» только по итогам овертайма (2:1 и 0:2).

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Зальцбург» — 2,10.

За победу «Црвены Звезда» предлагают — 3,70, ничья — 3,30.

Оба коллектива имеют длительные серии без поражений и уверенно играют в своих чемпионатах. Класс игроков австрийской команды немного выше чем у сербов, но на выезде «РБ Зальцбург» действует не так уверенно, как на своем поле.

Мы считаем, что «Црвена Звезда» при своих зрителях окажет достойное сопротивление полуфиналисту минувшего розыгрыша ЛЕ. Выиграть они может и не смогут, но вничью сыграть им вполне по силам. 0