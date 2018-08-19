«Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 19 августа

В матче первого тура испанской Примеры «Севилья» в Мадриде сыграет 19 августа против местного «Райо Вальекано». Начало матча — в 21.15 мск. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Севилья».

«Райо Вальекано»

Прошло два года, как «Райо Вальекано» покинул элитный испанский дивизион, после чего команде с первого раза не удалось вернуться в Ла Лигу. Тем не менее, все получилось со второй попытки, и во многом потому, что в феврале 2017 года коллектив возглавил Мичел, который заставил подопечных поверить в себя. Как итог, в минувшей кампании «Пчелы» выиграли Сегунду, что, к слову, стало первым как-никаким официальным трофеем в истории клуба.

В межсезонье мадридская команда понесла две существенные потери в лице нападающего Рауля де Томаса и полузащитника Франа Бельтрана, ставших ключевыми в успехе прошлого сезона, тогда как адекватной замены им пока не нашлось. Вместе с тем, «Райо» усилился столь неплохими новичками, как оборонцы Хорди Амат и Эмильяно Веласкес, а также хавбеки Альваро Медран и Луис Адвинкула. Впрочем, три поражения кряду не от самых сильных оппонентов в контрольных матчах накануне старта в Примере не говорят о хорошей форме хозяев.

«Севилья»

После серии успешных и просто неплохих сезонов, в течение которых «Севилья» смогла выиграть три Лиги Европы кряду и выйти в Лигу чемпионов напрямую, где удалось пройти до четвертьфинала, обыграв «Манчестер Юнайтед», команда переживает похмелье после праздника. Команда не пробилась в главный еврокубок, хотя может снова попытаться выиграть ЛЕ.

По завершении минувшей кампании во главе коллектива сменился очередной наставник, которым стал Пабло Мачин, неплохо проявивший себя в прошлом сезоне у руля «Жироны». Первая настоящая проверка тренер состоялась в Суперкубке Испании, в котором андалусцы устроили серьезную нервотрепку «Барселоне» и только нереализованный Виссамом Бен Йеддером пенальти в добавленное время не позволил перевести игру в дополнительное время. Неслучайность хорошей формы «рохибланкос» была доказана несколько дней спустя, когда в ответном матче 3-го квалифайраунда Лиги Европы был разгромлен «Жальгирис» (5:0).

Прогноз

Букемекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев оценивается в 3,40, а ничья — в 3,75. Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет с преимуществом в два или более гола за 4,33. 0