«Енисей» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 11 августа

В субботу, 11 августа, «Енисей» на своем поле примет ЦСКА в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Енисей» — ЦСКА.

«Енисей»

Красноярский «Енисей» дебютировал в элитном дивизионе с двух поражений кряду, в которых, впрочем, ему немного не повезло.

В первом туре подопечные Дмитрия Аленичева неплохо смотрелись на фоне «Зенита» (0:2), но все же пропустили голы на 81-й и 85-й минутах, оставшись без набранных очков.

Во втором туре «Енисей» потерпел минимальное поражение от «Ахмата» (0:1), пропустив единственный мяч в середине второго тайма, играя в меньшинстве из-за удаления Шамиля Гасанова.

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Важно заметить, что пока красноярская команда вынуждена играть в Тюмени, так как ее родной стадион еще не готов принимать матчи такого уровня.

ЦСКА

Московский ЦСКА официально начал сезон матчем за Суперкубок России против «Локомотива», в котором одержал победу в дополнительное время (1:0) и завоевал трофей.

Развить успех в чемпионате России у подопечных Виктора Гончаренко не получилось. Сначала они в гостях разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0), а затем у себя дома потерпели поражение от «Ростова» (0:1).

Получается так, что в трех официальных матчах сезона «армейцы» не забили ни одного гола в основное время, что свидетельствует о проблемах в атаке.

В лазарете команды находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев и Хетаг Хосонов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 2,05, победа «Енисея» — 4,50, ничья — 3,20.

Очевидно, что «армейцам» необходимо реабилитироваться за последние неудачи, однако сделать это будет не так-то просто. Во-первых, «красно-синие» пребывают в откровенно слабой форме, а их атака даже с приходом Абеля Эрнандеса не выглядит устрашающе для соперников. Во-вторых, сам «Енисей» доказал, что способен сесть в глухую оборону и долго отбиваться, что мы видели в игре против «Зенита».

Конечно, по подбору игроков ЦСКА сильнее, но это лишь на бумаге. Красноярцы тоже настроены на позитивный результат, поэтому нам кажется, что им по силам не проиграть. Ставка на такой исход принимается с коэффициентом 1,77.

Другой вариант — сыграть на тотале. Можно взять «тотал меньше 2,5» за 1,60 или «тотал меньше 2» за 1,95. Не секрет, что у обеих команд имеются проблемы с созданием моментов, так что встреча вряд ли выйдет результативной. 0