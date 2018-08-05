«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч российской Премьер-лиги 5 августа

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Оренбург» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Самара Арена», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Оренбург».

«Крылья Советов»

В прошлом сезоне оба коллектива выступали рангом ниже — в ФНЛ. И по итогам первенства заняли первые два места и повысились в классе.

Календарь и таблица РПЛ

Самарская команда заработала 82 очка и заняла вторую строку в турнирной таблице. В 38 поединках «волжане» добыли 26 побед, четыре матча свели вничью и восемь встреч проиграли.

В межсезонье подопечные Андрея Тихонова провели шесть контрольных поединков. Начали с двух викторий над китайским и сербским клубом.

Затем две игры проиграли венскому «Рапиду» (0:1) и пражской «Спарте» (1:2). А заканчивали подготовку двумя встречами, сыгранными в один день (ничья с «Хайденхайм» — 0:0 и поражение от «Эрцгебирге Ауе» — 1:5).

В стартовой игре РПЛ-2018/19 «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью со счетом 0:0 с серебряным призером прошлого чемпионата московским ЦСКА.

В летнее трансферное окно самарцы купили полузащитника «Анжи» Павла Яковлева и хавбека «СКА-Хабаровска» Максима Канунникова.

«Оренбург»

«Оренбург» стал победителем первенства ФНЛ-2017/18. В 38 играх «бело-синие» завоевали 26 побед, шесть поединков свели вничью и и столько же проиграли.

В межсезонье дружина Владимира Федотова сыграла в шести спаррингах. Четыре поединка из них она выиграла и в двух уступила.

В первом туре нового сезона РПЛ оренбуржцы минимально уступили в Москве бронзовому призеру минувшего первенства московскому «Спартаку» — 0:1.

Вернулся в кипрский «Анортосис» словацкий форвард Михала Дюриша. Главным усилением можно назвать переход лучшего бомбардира ФНЛ Артема Кулишева.

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В прошлом сезоне «Крылья Советов» на своем поле сыграли с «Оренбургом» вничью — 0:0, а на выезде уступили — 2:3. В высшем дивизионе-2016/17 оппоненты продемонстрировали аналогичные результаты — 1:1 в Самаре, 0:1 в Оренбурге.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 2,30, победа «Оренбурга» — 3,70, ничья — 3,10.

Оба коллектива показали в первом туре как они умеют защищаться, теперь будут демонстрировать свои навыки в атаке. Скорее всего, они должны открыть счет забитым голам в новом сезоне. 0