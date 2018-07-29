«Енисей» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 июля

«Енисей»
По итогам сезона 2017/2018 «Енисей» впервые в своей истории завоевал право выступить в российской Премьер-лиге.
Красноярцы заняли третье место среди 20 команд ФНЛ и взяли участие в стыковых матчах с 14 клубом РФПЛ «Анжи». В первом поединке «красно-синие» разгромили на свое поле махачкалинцев со счетом 3:0, а в ответной игре проиграли — 3:4.
В межсезонье подопечные Дмитрия Аленичева провели шесть товарищеских матчей. Одержали победы над «Долгопрудным» (2:1), «Анжи» (4:0) и словенской «Горицей» (3:2).
Сыграли вничью с боснийским «Зриньски» и московским ЦСКА — по 1:1, а также уступили екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:2.
Из приобретений в летнее трансферное окно отметим приход ряда футболистов из расформированного «Амкара» (Бодул, Огуде, Занев, Комолов и Костюков).
«Зенит»
Питерская команда в прошедшем чемпионате заняла всего лишь пятое место, отстав от третьей лигачемпионовской строки на три балла.
«Сине-бело-голубые» после провального сезона обзавелись новым наставником. Вместо Роберто Манчини был назначен главным тренером Сергей Семак из «Уфы».
Предсезонная подготовка принесла клубу из Санкт-Петербурга четыре победы при одной ничьей. Были повержены поочередно австрийский «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0), швейцарский «Грассхоппер» (2:0) и итальянский «Дженоа» (3:2).
В заключительном спарринге межсезонья «зенитчики» сыграли в результативную ничью с миланским «Интером» — 3:3.
Отметим, возвращение из аренды ряда футболистов, в том числе и героя ЧМ-2018 Артема Дзюбы. Из потерь — Кришито ушел в «Дженоа» и Файзулин (завершил карьеру).
Еще с прошлого сезона в лазарете команды находится аргентинский защитник питерцев Эмануэль Маммана.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1,45, победа «Енисея» — 9,70, ничья — 4,10.
«Зенит», который провалил прошлый чемпионат, будет стараться с первого тура захватить лидерство в новом первенстве.
«Сине-бело-голубые» провели хорошую подготовку в межсезонье, и как мы считаем, обыграют дебютанта лиги. Ставим на гостей с форой (-1) за 1,80. 0