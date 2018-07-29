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    «Зенит» начнет с победы над дебютантом

    «Енисей» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 июля

    РФПЛ Футбол России Енисей Зенит
    Прогноз на «Енисей» — «Зенит»
    Сергей Семак
    В воскресенье, 29 июля, «Енисей» на своем поле примет «Зенит» в рамках первого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Тюмени, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Енисей» — «Зенит».
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    «Енисей»

    По итогам сезона 2017/2018 «Енисей» впервые в своей истории завоевал право выступить в российской Премьер-лиге.

    Календарь и таблица РФПЛ

    Красноярцы заняли третье место среди 20 команд ФНЛ и взяли участие в стыковых матчах с 14 клубом РФПЛ «Анжи». В первом поединке «красно-синие» разгромили на свое поле махачкалинцев со счетом 3:0, а в ответной игре проиграли — 3:4.

    В межсезонье подопечные Дмитрия Аленичева провели шесть товарищеских матчей. Одержали победы над «Долгопрудным» (2:1), «Анжи» (4:0) и словенской «Горицей» (3:2).

    Сыграли вничью с боснийским «Зриньски» и московским ЦСКА — по 1:1, а также уступили екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:2.

    Из приобретений в летнее трансферное окно отметим приход ряда футболистов из расформированного «Амкара» (Бодул, Огуде, Занев, Комолов и Костюков).

    «Зенит»

    Питерская команда в прошедшем чемпионате заняла всего лишь пятое место, отстав от третьей лигачемпионовской строки на три балла.

    «Сине-бело-голубые» после провального сезона обзавелись новым наставником. Вместо Роберто Манчини был назначен главным тренером Сергей Семак из «Уфы».

    Предсезонная подготовка принесла клубу из Санкт-Петербурга четыре победы при одной ничьей. Были повержены поочередно австрийский «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0), швейцарский «Грассхоппер» (2:0) и итальянский «Дженоа» (3:2).

    В заключительном спарринге межсезонья «зенитчики» сыграли в результативную ничью с миланским «Интером» — 3:3.

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    Отметим, возвращение из аренды ряда футболистов, в том числе и героя ЧМ-2018 Артема Дзюбы. Из потерь — Кришито ушел в «Дженоа» и Файзулин (завершил карьеру).

    Еще с прошлого сезона в лазарете команды находится аргентинский защитник питерцев Эмануэль Маммана.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1,45, победа «Енисея» — 9,70, ничья — 4,10.

    «Зенит», который провалил прошлый чемпионат, будет стараться с первого тура захватить лидерство в новом первенстве.

    «Сине-бело-голубые» провели хорошую подготовку в межсезонье, и как мы считаем, обыграют дебютанта лиги. Ставим на гостей с форой (-1) за 1,80. 0

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    Футбол. Прогноз на «Енисей» — «Зенит». В воскресенье, 29 июля, «Енисей» на своем поле примет «Зенит» в рамках первого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Тюмени, начнется в 14:00 по московскому времени.
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