«Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 26 июля

В четверг, 26 июля, «Милан» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов. Встреча, которая пройдет в американском Карсоне, начнется в 06:05 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Манчестер Юнайтед».

«Милан»

Минувший сезон сложился для «Милана» совсем не так, как хотело руководство клуба и болельщики.

В чемпионате Италии «россонери» заняли скромное шестое место, в Лиге Европы команда прекратила борьбу на стадии 1/8 финала, а в Кубке Италии хоть и дошла до финала, но уступила там «Ювентусу» (0:4).

В межсезонье клуб оказался в серьезном кризисе, результатом которого стала смена владельца и президента. Учитывая сложившиеся условия, «Милан» пока не слишком активен на трансферном рынке, однако все же успел приобрести Николу Калинича и Фабио Борини, а также подписать нескольких свободных агентов.

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В первом летнем товарищеском матче «Милан» одержал победу над «Новарой» (2:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне тоже не добился громких успехов, но хотя бы занял второе место в чемпионате Англии, которое позволило выйти в Лигу чемпионов.

«Красные дьяволы», как и «Милан», играли в финале национального Кубка, однако потерпели поражение от «Челси» (0:1).

Новичками команды в межсезонье стали Фред, Диогу Далот и Ли Грант, а из ушедших выделим Майкла Каррика и Дейли Блинда.

Что касается товарищеских матчей, то в них «Манчестер Юнайтед» тоже особо не преуспел, сыграв вничью с «Америкой» (1:1) и «Сан-Хосе» (0:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Милана» — 2,65, победа «Манчестер Юнайтед» — 2,50, ничья — 3,60.

«Красные дьяволы» уже акклиматизировались в США, где провели две встречи, пусть и не самые успешные.

Важно понимать, что Жозе Моуринью экспериментирует с составом. В распоряжении португальского специалиста по-прежнему нет игроков, выступавших на чемпионате мира, но такие футболисты, как Валенсия, Алексис Санчес, Эрик Байи, Люк Шоу и Крис Смоллинг готовы к выходу на поле.

Если же говорить о «Милане», то его форма вызывает вопросы, поскольку победа над «Новарой» не может восприниматься всерьез.

У клуба есть некоторые проблемы, вероятно, задевшие и футболистов, которым будет сложно полностью сосредоточиться на футболе. Именно поэтому мы бы поставили на «победу "Манчестер Юнайтед" с форой 0» за 1,85.

Учитывая последние результаты «красных дьяволов», можно также присмотреться к «тоталу голов меньше 3». Эта ставка принимается с коэффициентом 1,76. 0