«Миннесота» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч МЛС 23 июля

В понедельник, 23 июля, закрывать очередной тур МЛС будут «Миннесота» и «Лос-Анджелес». Поединок начнется в 02:00 по Москве. Прогноз на «Миннесота» — «Лос-Анджелес».

«Миннесота»

Два последних поединка в регулярном первенстве подопечные Эдриана Хита выиграли. На своем поле были поочередно повержены «Реал Солт-Лейк» (3:2) и «Нью Ингланд» (2:1).

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Заработанные шесть очков позволили «гагарам» подняться на девятое место в Западной конференции и сократить отставание от зоны плей-офф до трех баллов.

В этом сезоне МЛС на своем поле «Миннесота» добыла семь побед, один матч свела вничью и три игры проиграла, разница мячей — 18:14.

Полузащитники Итан Финлэй и Кевин Молино пропустят предстоящий поединок из-за травмы.

«Лос-Анджелес»

Дружина Боба Брэдли после 19 проведенных поединков занимает вторую строку на Западе, имея в своем активе 35 пунктов. От лидера она отстает на три очка.

На данный момент беспроигрышная серия «черно-золотых» составляет девять матчей кряду во всех турнирах. В чемпионате МЛС они не знают горечи поражений шесть игр подряд.

Из 10 гостевых поединков «Лос-Анджелес» привез пять побед, одну ничью и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 22:20.

Между собой оппоненты провели всего лишь один поединок. В первом круге этого чемпионата «Лос-Анджелес» на своем поле взял верх над «Миннесотой» со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям: победа «Лос-Анджелеса» — 2,20, победа «Миннесоты» — 2,85, ничья — 4,00.

Из трех домашних поражений «Миннесота» два из них получила от лидеров конференций. А «Лос-Анджелес» на выезде в основном терял очки с командами из верхней части турнирки.

В этой встрече, по всей видимости, гости не должны проиграть. Поставим на — «Лос-Анджелес» не проиграет и ТБ 2.5: да за 2,18, т.к. поединки с участием этих команд зачастую приносят много забитых мячей. 0