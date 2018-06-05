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    Продлит ли Турция неудачную серию сборной России?

    Россия — Турция. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 5 июня

    Прогноз на Россия — Турция
    Сборная России
    Во вторник, 5 июня, сборная России примет национальную команду Турции в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Россия — Турция.
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    Россия

    У сборной России затяжная безвыигрышная серия, составляющая уже 6 матчей, при разнице мячей 5-12. Ни разу россиянам не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Последний раз подопечные Станислава Черчесова побеждали еще в октябре 2017 года, обыграв команду Кореи, не без помощи азиатских футболистов, дважды забивших в свои ворота — 4:2.

    После этого, до нового года россияне сыграли вничью с Ираном (1:1), уступили Аргентине (0:1) и спаслись от поражения в матче с Испанией (3:3), который называют лучшим при нынешнем тренере команды.

    А в 2018 году команда Черчесова проиграла все три матча, которые на данный момент сыграла. В марте россияне были разгромлены сначала командой Бразилии (0:3), а затем сборной Франции (1:3). Оба соперника сборной добились успеха на классе, не выкладываясь даже на 2/3 от своего уровня.

    В мае, на тренировочных сборах в Австрии сборная Черчесова провела спарринг с хозяевами, которые добились минимальной победы — 1:0.

    Впрочем, скромный счет не должен обманывать — австрийцы владели полным преимуществом, опасно атаковали и матч мог закончиться со счетом 1:3, если бы россияне хоть раз попали в створ ворот, чего не случилось.

    Неудачи россиян можно списать на эпидемию травм, особенно в линии защиты, и на закончивших карьеру братьев Березуцких — Черчесову даже пришлось вызывать ветерана Сергея Игнашевича.

    Но и в остальных линиях команды рулевой сборной России постоянно тасует игроков, за 10 дней до мундиаля так и не нащупав костяк команды.

    Встреча с турками станет последней проверкой команды перед стартом на турнире.

    Турция

    Сборная Турции из всех соперников Россиян по группе в какой-то степени похожа на Уругвай. Стиль Турции более атакующий – так же, как и у Уругвая очень хорошее нападение.

    Однако в последнее время команда переживает непростые времена. На ЧМ-2018 туркам отобраться не удалось, два последующих товарняка в 2017 году они тоже проиграли, уступив Румынии (0:2) и Албании (2:3).

    После нового года подопечные Мирчи Луческу выступают удачнее, не проигрывая уже 4 матча подряд. В марте «янычары» обыграли дома Ирландию (1:0) и на выезде упустили победу над Черногорией (2:2), пропустив на последних минутах.

    В мае сборная Турции справилась с командой Ирана (2:1), но в последнем на данный момент матче едва спаслась от поражения, сыграв вничью со скромным Тунисом (2:2), да еще и лишилась одного из ключевых игроков Дженка Тосуна, получившего красную карточку за свару с болельщиками.

    В этом матче каждая сборная будет решать свои задачи. Главный тренер сборной Турции присматривает кандидатов в сборную с прицелом на отборочный цикл к Евро-2020.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Россию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,0.

    За успех Турции предлагают 4,20, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,10.

    Россияне не могут отыграть «на ноль» уже шесть матчей, а в последних трех встречах забили лишь раз. Турки забивают в последних пяти матчах, но тоже имеют проблемы с обороной, лишь раз за это время не пропустив. Встреча, скорее всего, закончится ничьей, скорее всего результативной.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,10 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53, а также европейский гандикап «победа Турции +1 гол» — за 1,75.

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    Футбол. Прогноз на Россия — Турция. Во вторник, 5 июня, сборная России примет национальную команду Турции в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.
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