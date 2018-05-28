Что принесет встреча лидеров?

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В понедельник, 28 мая, «Канзас Сити» на своем поле примет «Коламбус Крю» в очередном туре МЛС. Встреча начнется в 01:00 по Москве. Прогноз на «Канзас Сити» — «Коламбус Крю».

«Канзас Сити»

Двукратный чемпион МЛС на данный момент лидирую в Западной конференции. В 12-ти поединках «Канзас Сити» заработал 24-е балла.

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В последних 3-х встречах подопечные Питера Вермеса смогли набрать 7-мь баллов. На своей арене одолели «Колорадо» со счетом 1:0. В гостях переиграли «Атланту» — 2:0. В последней игре первенства расписали мировую с «Миннесотой» (1:1) на выезде.

Этот сезон принес команде из Канзаса в играх на своем поле 4-е победы, одну ничью и одно поражение, разница мячей — 13:6.

Чилийский полузащитник «Канзас Сити» Фелипе Гутьеррес из-за болезни пропустит предстоящий поединок.

«Коламбус Крю»

Футболисты Грегга Берхалтера занимают на данный момент 3-е место в Восточной конференции. В 13-ти матчах они заработали 24-е пункта.

Команда из штата Огайо имеет 6-матчевую беспроигрышную серию. В этот период «Коламбус Крю» одержал 4-е победы и 2-а раза сыграл вничью.

В последних 3-х встречах «черно-желтые» неизменно брали верх над соперниками. Одолели на своем поле «Филадельфию» (3:0) и «Чикаго» (1:0). В гостях переиграли «Нью Ингланд» со счетом 1:0.

В лазарете команды находится португальский полузащитник Педро Сантуш.

В последних 3-х играх между собой оппоненты обменялись победами и один матч свели вничью.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Канзас Сити» — 1,92, победа «Коламбус Крю» — 4,00, ничья – 3,50.

«Коламбус Крю» не пропускает уже в 4-х поединках кряду, одержав при этом 3-и победы и один раз сыграв вничью.

«Канзас Сити» на своем поле редко когда уходит с поля побежденным. Оппоненты находятся в неплохой форме, поэтому в этой игре мы прогнозируем ничью.