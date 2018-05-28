Что принесет встреча лидеров?

«Канзас Сити»
Двукратный чемпион МЛС на данный момент лидирую в Западной конференции. В 12-ти поединках «Канзас Сити» заработал 24-е балла.
В последних 3-х встречах подопечные Питера Вермеса смогли набрать 7-мь баллов. На своей арене одолели «Колорадо» со счетом 1:0. В гостях переиграли «Атланту» — 2:0. В последней игре первенства расписали мировую с «Миннесотой» (1:1) на выезде.
Этот сезон принес команде из Канзаса в играх на своем поле 4-е победы, одну ничью и одно поражение, разница мячей — 13:6.
Чилийский полузащитник «Канзас Сити» Фелипе Гутьеррес из-за болезни пропустит предстоящий поединок.
«Коламбус Крю»
Футболисты Грегга Берхалтера занимают на данный момент 3-е место в Восточной конференции. В 13-ти матчах они заработали 24-е пункта.
Команда из штата Огайо имеет 6-матчевую беспроигрышную серию. В этот период «Коламбус Крю» одержал 4-е победы и 2-а раза сыграл вничью.
В последних 3-х встречах «черно-желтые» неизменно брали верх над соперниками. Одолели на своем поле «Филадельфию» (3:0) и «Чикаго» (1:0). В гостях переиграли «Нью Ингланд» со счетом 1:0.
В лазарете команды находится португальский полузащитник Педро Сантуш.
В последних 3-х играх между собой оппоненты обменялись победами и один матч свели вничью.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Канзас Сити» — 1,92, победа «Коламбус Крю» — 4,00, ничья – 3,50.
«Коламбус Крю» не пропускает уже в 4-х поединках кряду, одержав при этом 3-и победы и один раз сыграв вничью.
«Канзас Сити» на своем поле редко когда уходит с поля побежденным. Оппоненты находятся в неплохой форме, поэтому в этой игре мы прогнозируем ничью.