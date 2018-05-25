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    Бразильцы не заметят перуанцев

    «Сантос» — «Реал Гарсиласо». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 25 мая

    Латинская Америка
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    Алисон
    Алисон
    twitter.com/SantosFC
    В пятницу, 25 мая, в рамках 6-го тура группового раунда Кубка Либертадорес бразильский «Сантос» на домашней арене примет «Реал Гарсиласо» из Перу. Встреча начнется в 01:15 по мск. Прогноз на «Сантос» — «Реал Гарсиласо».

    «Сантос»

    Футболисты Жаира Вентуры уже забронировали за собой право сыграть в плей-офф КЛ. В 5-ти матчах «Сантос» набрал 9-ть очков. За тур до окончания группового этапа он опережает 3-ю и 4-ю команду в своем квартете на 4-е очка.

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    Стартовали «рыбы» с гостевого поражения от своего предстоящего соперника со счетом 0:2. Затем бразильцы выдали серию из 3-х викторий кряду.

    В 2-х поединках переиграли аргентинский «Эстудиантес» (2:0 и 1:0) и в домашней игре взяли верх над «Насьоналем» из Уругвая — 3:1. В ответной игре «Сантос» проиграл уругвайцем со счетом 0:1.

    Ближайшие события

    После 5-ти матчей бразильской Серии А черно-белые с 6-ю очками расположились на 15-й строке турнирки, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на 1-н пункт.

    «Реал Гарсиласо»

    Команда из Куско занимает последнее место в своей группе. В 5-ти поединках «Реал Гарсиласо» завоевал 5-ть баллов.

    Аргентинский «Эстудиантес» имеет такое же количество очков (находится выше только из-за разницы мячей), а уругвайский «Насьональ» впереди на 3-и очка. Шансов выйти в 1/8 КЛ перуанцы уже не имеют.

    «Голубая машина» на групповом этапе одержала только 1-ну победу. В 1-м туре обыграли на своем поле «Сантос» — 2:0. Также на родной арене расписали безголевые мировые с «Эстудиантесом» и «Насьоналем».

    Гостевые игры принесли подопечным Марсело Гриони 2-а поражения с общим счетом 0:7. Уступили аргентинцам (0:3) и уругвайцам (0:4).

    1,70победа «Сантоса» с форой (-2)

    В регулярном первенстве Перу «Реал Гарсиласо» провел только 1-н матч, где сыграл вничью с «Спорт Уанкайо» — 1:1 в гостях.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Сантос», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,16.

    За успех «Реал Гарсиласо» предлагают 17,50, а ничью оценивают с коэффициентом 8,20.

    Бразильцы досрочно завоевали путевку в 1/8 финала КЛ, а их оппонент имеет только призрачные шансы на Южноамериканский Кубок.

    Но учитывая негативные результаты, добытые перуанцами на выезде в КЛ, на пополнение очкового багажа им не приходится рассчитывать.

    По всей видимости, «Сантос» на своем поле одержит убедительную победу над «Реал Гарсиласо». Ставим на бразильцев с форой (-2) за 1,70.

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    Сможет ли «Эстудиантес» выйти в плей-офф КЛ?«Эстудиантес» — «Насьональ». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 25 мая
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