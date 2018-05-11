«Генгам» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 11 мая

«Генгам»

Игроки «Генгама» на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 46 очков.

Команда потеряла даже теоретические шансы на выход в еврокубки, да и в зону вылета она уже не попадет, так что может спокойно доигрывать сезон.

Все прогнозы на Лигу 1

В апреле подопечные Антуана Комбуаре играли очень хорошо. В пяти сыгранных матчах они одержали три победы, а еще две встречи завершили вничью.

Однако накануне «Генгам» все же проиграл своему соседу по турнирной таблице – «Дижону» со счетом 1:3.

В лазарете «Генгама» находятся Абду Камара, Маттео Алинви, Натаэль Жюлян и Яннис Салибур.

«Марсель»

Футболисты «Марселя» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 73 очка.

Ниже провансальская команда уже не опустится, а вот подняться на третье или второе место ей вполне по силам, ведь от «Монако» и «Лиона» она отстает на один и два балла соответственно.

Как известно, на следующей неделе в финале Лиги Европы «Марсель» сыграет с «Атлетико». Победа в этой встрече позволит команде получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Однако сильно рассчитывать на это не стоит, поэтому желательно завершить сезон во внутреннем первенстве в тройке сильнейших.

В чемпионате Франции подопечные Руди Гарсии не проигрывают с 18 марта, а в гостях – с 25 февраля, что говорит об их хорошей форме.

Среди травмированных у «Марселя» значатся Костас Митроглу и Хироки Сакаи.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Марселя» — 1,87, победа «Генгама» — 3,80, ничья – 3,90.

1,87Победа «Марселя»

Исходя из логики, провансальцам нужно только побеждать, если они хотят сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а они, безусловно, этого добиваются.

Честно говоря, нам слабо верится, что в финале Лиги Европы они обыграют «Атлетико», разве что случится какое-то чудо. Конечно, заранее сдаваться не стоит, но при этом важно сохранить концентрацию и на Лиге 1.

Соперником «Марселя» станет далеко не самый сильный противник, тем более он уже решил основные задачи на этот сезон. Мы ставим на гостей.

1,93Тотал голов меньше 3

А вот особо результативной игры мы не ждем. На финише сезона у команд осталось не так много сил, поэтому они будут довольствоваться малым. Ставка «тотал голов меньше 3» принимается с коэффициентом 1,93.

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