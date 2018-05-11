ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Продолжит ли «Марсель» борьбу за топ-3 в Лиге 1?

    «Генгам» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 11 мая

    Лига 1 Футбол Франции Генгам Марсель Календарь Лиги 1
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Марселя»
    Футболисты «Марселя»
    ouest-france.fr
    В пятницу, 11 мая, «Генгам» на своем поле примет «Марсель» в рамках 37-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад дю Рудуру», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Генгам» — «Марсель».

    «Генгам»

    Игроки «Генгама» на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 46 очков.

    Команда потеряла даже теоретические шансы на выход в еврокубки, да и в зону вылета она уже не попадет, так что может спокойно доигрывать сезон.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В апреле подопечные Антуана Комбуаре играли очень хорошо. В пяти сыгранных матчах они одержали три победы, а еще две встречи завершили вничью.

    Однако накануне «Генгам» все же проиграл своему соседу по турнирной таблице – «Дижону» со счетом 1:3.

    В лазарете «Генгама» находятся Абду Камара, Маттео Алинви, Натаэль Жюлян и Яннис Салибур.

    «Марсель»

    Футболисты «Марселя» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 73 очка.

    Ближайшие события

    Ниже провансальская команда уже не опустится, а вот подняться на третье или второе место ей вполне по силам, ведь от «Монако» и «Лиона» она отстает на один и два балла соответственно.

    Как известно, на следующей неделе в финале Лиги Европы «Марсель» сыграет с «Атлетико». Победа в этой встрече позволит команде получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Однако сильно рассчитывать на это не стоит, поэтому желательно завершить сезон во внутреннем первенстве в тройке сильнейших.

    В чемпионате Франции подопечные Руди Гарсии не проигрывают с 18 марта, а в гостях – с 25 февраля, что говорит об их хорошей форме.

    Среди травмированных у «Марселя» значатся Костас Митроглу и Хироки Сакаи.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Марселя» — 1,87, победа «Генгама» — 3,80, ничья – 3,90.

    1,87Победа «Марселя»

    Исходя из логики, провансальцам нужно только побеждать, если они хотят сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а они, безусловно, этого добиваются.

    Честно говоря, нам слабо верится, что в финале Лиги Европы они обыграют «Атлетико», разве что случится какое-то чудо. Конечно, заранее сдаваться не стоит, но при этом важно сохранить концентрацию и на Лиге 1.

    Соперником «Марселя» станет далеко не самый сильный противник, тем более он уже решил основные задачи на этот сезон. Мы ставим на гостей.

    1,93Тотал голов меньше 3

    А вот особо результативной игры мы не ждем. На финише сезона у команд осталось не так много сил, поэтому они будут довольствоваться малым. Ставка «тотал голов меньше 3» принимается с коэффициентом 1,93.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Завоюет ли Селезнев первый трофей в Турции?
  • 5,50
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеру«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Бронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 2 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов