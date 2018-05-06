«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 6 мая

«Манчестер Сити»

Главная тема в Англии – сколько рекордов побьет команда Гвардиолы в этом сезоне. Пока зона ближайшего развития – наивысшая результативность за сезон. Сейчас у «Манчестер Сити» 102 гола. Нужно еще два, чтобы перегнать «Челси» образца 2010 года.

Учитывая последние три матча в АПЛ, в которых «манкунианцы» занесли 12 голов в ворота соперников, создается впечатление, что новый рекорд будет держаться еще как минимум лет 7-10.

Особенности игры. У «Манчестер Сити» интересная ситуация с офсайдами. В таблице общей статистики офсайдов команда Хосепа Гвардиолы находится на пятом месте снизу – 1,77 положений «вне игры» в среднем.

Календарь и таблица АПЛ

Но на родном «Этихаде» эта цифра увеличивается в полтора раза – 2 офсайда за игру. В двух последних домашних матчах «горожане» побывали «вне игры» 12 раз!

«Хаддерсфилд»

Несмотря на трехочковый задел перед зоной вылета, «Хаддерсфилд» — один из главных претендентов на вылет в этом сезоне. Это судьба – календарь на финишной прямой у команды Давида Вагнера просто убийственный. Последние три тура – это матчи против «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Попеременные выстрелы с удачным исходом не позволяют найти закономерность и четко предугадать результат. «Терьеры» выиграли три матча из последних десяти при двух ничьих.

Но примечательно то, что эти победы были добыты в матчах против прямых конкурентов. Со стратегической точки зрения, это важнее, чем внезапная победа над лидером.

Особенности игры. «Хаддерсфилд» входит в пятерку самых жестких команд Премьер-лиги. Коэффициент грубости «терьеров» составляет 65, за игру зарабатывают в среднем 1,66 желтых карточек и за весь сезон привезли в свои ворота шесть пенальти.

Прогноз

Предлагаем присмотреться к ставке на офсайды. Из описанного выше можно предположить победу «Манчестер Сити» по этому показателю. Однако коэффициентов на этот исход пока нет в линии.

1,90«Желтые карточки: ТМ 2,5»

Советуем также обратить внимание на ставку «Желтые карточки: ТМ 2,5» за 1,90. В матчах с лидерами «Хаддерсфилд» зачастую не получал больше двух «горчичников» за игру. Только в выездном противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в рамках Премьер-лиги было довольно много дисциплинарных наказаний – 6 карточек.

Касательно «Манчестер Сити»: на своем стадионе команда Гвардиолы получает в среднем 1,6 жк за матч.

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