«Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая

«Спартак»

Московский «Спартак» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 53 очка.

«Красно-белые» не только ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, но и претендуют на чемпионский титул. Впрочем, сейчас не все зависит от подопечных Массимо Карреры, которым нужно выигрывать оставшиеся встречи, а также ждать осечек от «Локомотива».

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Этой весной «Спартак» сыграл семь матчей в РФПЛ, в которых одержал пять побед и потерпел два поражения, которые припали на вторую половину апреля. Сначала москвичи не справились с «Уралом» (1:2), а затем уступили «Ахмату» (1:3).

На прошлой неделе «красно-белые» в гостях нанесли поражение «Амкару» (2:0), что позволило им остаться на втором месте.

В лазарете «Спартака» находятся Георгий Джикия и Джано Ананидзе.

«Ростов»

Футболисты «Ростова» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

«Желто-синие» уже точно не попадут в еврокубки. При этом они рискуют оказаться в зоне стыковых матчей. Чтобы избежать дополнительных встреч за выживание, подопечным Валерия Карпина достаточно набрать еще три очка, или же дождаться осечки «Амкара», отстающего на три балла.

Во второй части чемпионата России «Ростов» сумел набрать девять очков в семи сыгранных матчах. Команда неудачно играла с начала марта по середину февраля, после чего выиграла у «СКА-Хабаровска» (2:0) и «Тосно» (2:0), а также сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

У «Ростова» серьезных кадровых проблем на данный момент нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1,52, победа «Ростова» — 6,90, ничья – 4,00.

1,95Победа «Спартака» с форой -1

«Красно-белым» сейчас ни в коем случае нельзя терять очки. Им осталось провести две домашние встречи, в которых нужно только побеждать, и дело тут не только в чемпионских перспективах, но и в том, что команде нужно попасть в Лигу чемпионов.

У «желто-синих» крайней необходимости в наборе очков нет, а если вдруг «Амкар» начнет побеждать, то они смогут это компенсировать уже в заключительном матче сезона против «Урала».

Конечно, Валерий Карпин постарается настроить свою команду на борьбу, ведь для него игра против «Спартака» будет принципиальной. Однако, объективно говоря, «Ростов» сейчас не так силен, как при Курбане Бердыеве, а его последние победы над аутсайдерами никого не должны вводить в заблуждение.

1,73Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5

Мы предлагаем ставить на «победу "Спартака" с форой -1» за 1,95, учитывая, что эта ставка предлагает возврат при минимальном успехе хозяев. Еще один вариант, к которому можно присмотреться, — «индивидуальный тотал "красно-белых" больше 1,5» за 1,73.

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