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    Спаллетти против Аллегри: кто кого перехитрит?

    «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля

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    Лучано Спаллетти
    Лучано Спаллетти
    tuttosport.com
    В субботу, 28 апреля, «Интер» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Леганес» в рамках 35-го тура Испании. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Интер» — «Ювентус».

    «Интер»

    «Интер» по-прежнему ведет борьбу за место в топ-4 и Лиге чемпионов — римские «Лацио» и «Рома» синхронно опережают «змей» на 1 пункт.

    В минувший уик-энд «нерадзурри» хотели малой кровью победить на поле «Кьево», но огорчили своего тренера Лучано Спаллетти потерей концентрации под занавес матча. И хорошо, что преимущество гостей к моменту, когда забили хозяева, составляло два мяча (забивали Икарди и Перишич) — во второй 45-минутке «Кьево» «перестрелял» соперника 8:6 и вполне мог рассчитывать на пополнение очкового багажа.

    Предстоящий матч очень важен для «Интера» по тем же причинам — «Рома» и «Лацио» играют, соответственно, с «Кьево» и «Торино», а потому имеют шанс оторваться от миланцев на 3-4 очка.

    «Ювентус»

    Ближайшие события

    Массимилиано Аллегри не скрывал, что в игре с «Наполи» его команду устроит и ничья, заявив, что решающим тот поединок будет лишь для «партенопейцев». И что в итоге?

    Оказалось, что хозяева как раз и настраивались на эту самую ничью, а Аллегри, известный своим умением ход практически любого поединка правильной и своевременной заменой, оказался сторонним наблюдателем. О том, как играли «бьянконери», красноречиво свидетельствует тот факт, что впервые за время существования «Альянц Стэдиум» его хозяева ни разу за 90 минут не нанесли удара в створ ворот гостей. «Наполи» также не выдал чего-то феноменального, но когда все шло к желанной для «Ювентуса» ничьей, подача с углового Кальехона завершилась подключением Кулибалии и голов в ворота Буффона.

    И теперь у «Юве» просто нет права на ошибку. Да и календарь оставшихся туров у туринцев посерьезнее — «Интер» и «Рома» сейчас посильнее ребят из «Кротоне» и «Сампдории», с которыми играть «Наполи».

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение «Юве», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 3,40 — 3,30 — 2,35.

    2,24«Юве» не проиграет и ТМ 2,5

    Учитывая важность предстоящего поединка и статистику прошлых встреч команд, рискнем предположить, что дуэль на «Джузеппе Меацца» получится малорезультативной. Ставим на ТМ 2,5 за 1,72 и ничью после первого тайма за приличные 2,07.

    Еще один любопытный вариант — гости не проиграют и ТМ 2,5 за 2,24. Так было в первом круге (0:0), и, считаем, так будет в субботу.

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