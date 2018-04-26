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    Осторожная игра лидеров

    «Бока Хуниорс» — «Палмейрас». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 26 апреля

    Латинская Америка
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    Карлос Тевес
    Карлос Тевес
    the18.com
    В четверг, 26 апреля, «Бока Хуниорс» на своем поле примет бразильский «Палмейрас» в рамках 4-го тура группового раунда Кубка Либертадорес. Встреча начнется в 03:45 по мск. Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Палмейрас».

    «Бока Хуниорс»

    Футболисты Гильермо Барроса Скелотто в 3-х поединках группового этапа Кубка Либертадорес смогли заработать 5-ть очков. Это количество баллов позволяет им занимать 2-ю строку в своем квартете.

    «Генуэзцы» в первом туре расписали мировую с перуанской «Альянса Лима» (0:0) в гостях, затем нанесли минимальное поражение колумбийскому «Хуниору» со счетом 1:0 дома.

    А в заключительном матче первого круга сыграли вничью с бразильским «Палмейрасом» (1:1), обменявшись голами уже в компенсированное время игры.

    Ближайшие события

    За 3-и тура до конца чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» лидирует в турнирной таблице. В 24-х встречах «сине-желтые» завоевали 53-и балла. Они на 6-ть пунктов опережают 2-й «Годой Крус».

    «Палмейрас»

    «Зелёно-белые» — лидеры группы 8 КЛ. В 3-х поединках подопечные Рожера Машадо заработали 7-мь очков.

    В стартовой игре своего квартета «Палмейрас» на выезде разгромил колумбийскую «Хуниору» со счетом 3:0, на родной арене переиграл «Альянса Лима» из Перу — 2:0. В 3-м туре поделил очки с предстоящим соперником (1:1).

    В Серии А «свиньи» провели 2-а поединка — выездная ничья 1:1 с «Ботафого» и домашняя победа 1:0 над «Интернасьональ». С 4-мя пунктами «зелёно-белые» занимают 5-е место.

    1,65ТМ 2,5

    В Паулисте А1 «зеленейшие» в финале уступили трофей «Коринтиансу». После победы в первом поединке со счетом 1:0 в гостях, «Палмейрас» на своем поле проиграл с таким же результатом, а в серии послематчевых пенальти победу праздновал «Коринтианс».

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бока Хуниорс» — 2,10, победа «Палмейраса» — 3,80, ничья – 3,20.

    Оба соперника могут похвастаться надежной линией защиты, скорее всего, эта игра не принесет много забитых голов. Наш прогноз — ТМ 2,5 за 1,65.

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