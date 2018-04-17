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    Будет реабилитация

    «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 17 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Тоттенхэм Календарь АПЛ
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    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
    depor.com
    В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» 17 апреля примет «Тоттенхэм». Начало – в 21:45 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Тоттенхэм».

    «Брайтон»

    Команда Криса Хьютона продолжает лететь в пропасть. Неожиданная победа над «Арсеналом» обернулась для «Брайтона» черной полосой – уже четыре тура подряд «чайки» не могут выиграть. Добавим еще и вылет из Кубка Англии (проигрыш «Манчестер Юнайтед» 0:2) и получим месячную депрессию.

    В последнем туре подопечные Хьютона проиграл на выезде «Кристал Пэлас» 2:3. Игра с «орлами» разделилась на два тайма. В первом было больше активности, движения, ударов и в нем вместились все пять голов игры.

    Вторая половина прошла спокойнее (всего один удар в створ на обе команды). Причем контраст игры «Кристал Пэлас» был более заметен, а «Брайтон» играл ровнее (по 6 ударов, 7-9 фолов по таймам).

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    Такая парадоксальная разница результатов при равной игре в обоих таймах вполне характерна для команды Криса Хьютона: в матчах с «Хаддерсфилдом» (1:1) и «Лестером» (0:2) была аналогичная ситуация.

    «Тоттенхэм»

    «Ливерпуль» оторвался от команды Маурисио Почеттино на три очка из-за проигрыша последней будущему чемпиону Англии. Но у «шпор» еще есть матч в запасе. Правда даже помеда в перенесенном матче не поможет занять третье место сразу, потому как у «мерсисайдцев» лучше разница голов (+43 и +35 у «Тоттенхэма»).

    Ближайшие события

    В матче против «Сити» «шпоры» плохо начали. В первой половине они всего раз реально угрожали воротам Эдерсона. Касательно второй половины, «Тоттенхэм» был старательнее всего на каплю, но она пополнила чашу голом.

    Однако три активность «Манчестер Сити» остановить не так просто, и три пропущенных «шпорами» голов тому доказательство. Что нужно отметить – и «манкунианцы», и лондонцы встречали соперника высоко и старались перекрывать зоны сразу. На это указывает большое количество дальних ударов – 4 – у команды Почеттино, 7 – у команды Гвардиолы.

    Прогноз

    1,51«ИТ "Тоттенхэма" > 1,5»

    Матч первого круга в Лондоне (победа «Тоттенхэма» 2:0) проходил при тотальном перевесе хозяев поля (25-7 по ударам, 75% владения). Думаем, что ситуация кардинально не изменится, там более «Тоттенхэм» должен реабилитироваться за поражение лидеру чемпионата.

    Наша ставка – «ИТ 'Тоттенхэма' > 1,5» за 1,51.

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