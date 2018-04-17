«Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Германии 17 апреля

«Байер»

Благодаря двум подряд разгромным победам в чемпионате (по 4:1) «Байер» сравнялся с «Боруссией Д» по очкам в таблице Бундеслиги (по 51 очку). И уже в следующем туре будет возможность в очном поединке доказать свое превосходство.

Что нужно отметить по этим матчам, команда Хайко Херрлиха не свойственно для себя много попадала в офсайд. В игре с «Айнтрахтом» — два раза, в игре с «Лейпцигом» — пять раз. Для справки – в среднем за игру «фармацевты» попадают вне игры 1,64 раза.

В двух предыдущих стадиях Кубка Германии леверкузенцы прошли «Боруссию М» (1:0) и «Вердер» (4:2 ЭТ). Хочется сразу обратить внимание на желтые карточки в Кубке.

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Обычно «Байер» фолит не много (12,6 в среднем за матч – по Бундеслиге это показатель ниже среднего). Но за два указанных кубковых матча «фармацевты» получили шесть «горчичников».

«Бавария»

ФК «Голливуд» снова стал чемпионом Германии. Хайнкес сразу поспешил заверить болельщиков, что его подопечные и не думают останавливаться. Поначалу показалось – блефует. Ан-нет, в последнем туре «Бавария» с легкостью вынесла менхенгладбахскую «Боруссию» 5:1.

Теперь стало понятно, что мюнхенская машина будет через поединки с «Байером» и «Ганновером» готовиться к «Реалу» в Лиге чемпионов. Это значит, что Хайнкес, вполне возможно, попробует новые тактические изыски. А это значит, что могут быть ошибки и пропущенные голы.

В Кубке страны «Бавария» прошла «Хемнитцер» (5:0), «РБ Лейпциг» (2:1, пен), «Боруссию Д» (2:1) и «Падерборн» (6:0). За предыдущие три стадии ребята Хайнкеса получили девять желтых карточек с учетом дополнительного времени матча с «быками».

Прогноз

Матч должен быть зрелищным и необычным. На первое дает надежду то, что «Бавария» и «Байер» занимают первое и третье места по количеству ударов по воротам соперников (в среднем за матч: 17,5 и 14,37 соответственно).

1,81«Желтые карточки: ТБ 3,5»

На второе то, что эти команды находятся на самом дне специальной таблицы «желтых карточек». Мюнхенцы находятся в ней на третьем месте снизу (1,37 жк за игру), а леверкузенцы спокойно сидят на четыре позиции выше со своими 1,6 жк за игру.

Но в таком матче без нервов не обойтись. Про ситуацию с нарушениями мы уже сказали выше. Потому здесь нам осталось спрогнозировать результат. Итак, наша ставка – «Желтые карточки: ТБ 3,5» за 1,81.

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