ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Команды выдадут два разных тайма

    «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 15 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Арсенал Календарь АПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Мохамед Диаме
    Мохамед Диаме
    90min.com
    В рамках 34-го тура английского первенства по футболу на «Сент-Джеймс Парк» в гости к «Ньюкаслу» приедет «Арсенал». Энтони Тэйлор выведет команды на поле в 15:30 по Москве. Прогноз на «Ньюкасл» — «Арсенал».

    «Ньюкасл»

    Команду Рафаэля Бенитеса сильно шатало в период с конца октября по средину декабря. Но, возможно, только благодаря этому провальному периоду «Ньюкасл» сейчас выглядит свежее большинства команд и находится в средине турнирной таблицы.

    Во второй раз в сезоне «сороки» оформили более двух побед подряд. Если быть точным – три: две домашние победы против «Саутгемптона» (3:0) и «Хаддерсфилда» (1:0) и одна выездная «виктория» в матче против «Лестера» (2:1).

    Общее по этим играм – напор на первый тайм. Такая тенденция наблюдается только в домашних матчах. Например, в игре с «Хаддерсфилдом» «сороки» за первый тайм нанесли 13 ударов из 18-ти.

    Все прогнозы на АПЛ

    В матче против «Саутгемптона» первый тайм в исполнении подопечных Бенитеса был очень хорош: моментов было не много (4 удара), но качество было на уровне – все 4 пришлись в рамку, а два из них превратились в голы.

    «Арсенал»

    «Канониры» тоже выиграли три последних матча, забивая при этом по три гола. Но все эти игры проходили на «Эмирейтс», где «Арсенал» показывает неплохую игру с начала сезона. На выезде ситуация противоположная – пять матчей подряд без побед.

    Ближайшие события

    В «выездной» таблице АПЛ команда Арсена Венгера занимает 12-е место с 13-ю очками. Это всего лишь три победы за 15 матчей на чужих стадионах. При этом баланс голов отрицательный: 16 забито, 24 пропущено.

    Однако и в этом случае все закономерно. В противовес «Ньюкаслу», «Арсенал» на выезде проводит более сильные вторые таймы. В игре с «Тоттенхэмом» четыре удара из шести были именно во второй половине. В матче с «Брайтоном» в 29-м туре во вторые 45 минут «канониры» были эффективнее (5 попаданий в рамку из 7-ми).

    Даже свежий в памяти матч против ЦСКА в Москве доказал эту тенденцию. В первом тайме было всего два удара от «пушкарей», а во вторые 45 минут были восемь выстрелов, половина из которых пришлась в створ, и два гола, которые позволили увезти ничью из столицы России.

    Прогноз

    2,40«ИТ "Арсенала": 2 тайм > 1 тайма»

    Предлагаем сосредоточиться на тенденциях команд, которые мы описали выше. Изначально мы выбрали несколько ставок. Одной из них это «комплект» из двух ординаров на не проигрыш каждой из команд в «своем» излюбленном тайме.

    Но, проанализировав линию более детально, нашли более выгодную ставку. Наш выбор – «ИТ "Арсенала": 2 тайм > 1 тайма» за 2,40.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хозяева не подведут
  • 3,52
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Джастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Внезапная замена. Воробьев принял эстафету от Знарка
  • СМИ – о новом главном тренере сборной России по хоккею
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов