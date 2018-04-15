«Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 15 апреля

«Ньюкасл»

Команду Рафаэля Бенитеса сильно шатало в период с конца октября по средину декабря. Но, возможно, только благодаря этому провальному периоду «Ньюкасл» сейчас выглядит свежее большинства команд и находится в средине турнирной таблицы.

Во второй раз в сезоне «сороки» оформили более двух побед подряд. Если быть точным – три: две домашние победы против «Саутгемптона» (3:0) и «Хаддерсфилда» (1:0) и одна выездная «виктория» в матче против «Лестера» (2:1).

Общее по этим играм – напор на первый тайм. Такая тенденция наблюдается только в домашних матчах. Например, в игре с «Хаддерсфилдом» «сороки» за первый тайм нанесли 13 ударов из 18-ти.

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В матче против «Саутгемптона» первый тайм в исполнении подопечных Бенитеса был очень хорош: моментов было не много (4 удара), но качество было на уровне – все 4 пришлись в рамку, а два из них превратились в голы.

«Арсенал»

«Канониры» тоже выиграли три последних матча, забивая при этом по три гола. Но все эти игры проходили на «Эмирейтс», где «Арсенал» показывает неплохую игру с начала сезона. На выезде ситуация противоположная – пять матчей подряд без побед.

В «выездной» таблице АПЛ команда Арсена Венгера занимает 12-е место с 13-ю очками. Это всего лишь три победы за 15 матчей на чужих стадионах. При этом баланс голов отрицательный: 16 забито, 24 пропущено.

Однако и в этом случае все закономерно. В противовес «Ньюкаслу», «Арсенал» на выезде проводит более сильные вторые таймы. В игре с «Тоттенхэмом» четыре удара из шести были именно во второй половине. В матче с «Брайтоном» в 29-м туре во вторые 45 минут «канониры» были эффективнее (5 попаданий в рамку из 7-ми).

Даже свежий в памяти матч против ЦСКА в Москве доказал эту тенденцию. В первом тайме было всего два удара от «пушкарей», а во вторые 45 минут были восемь выстрелов, половина из которых пришлась в створ, и два гола, которые позволили увезти ничью из столицы России.

Прогноз

2,40«ИТ "Арсенала": 2 тайм > 1 тайма»

Предлагаем сосредоточиться на тенденциях команд, которые мы описали выше. Изначально мы выбрали несколько ставок. Одной из них это «комплект» из двух ординаров на не проигрыш каждой из команд в «своем» излюбленном тайме.

Но, проанализировав линию более детально, нашли более выгодную ставку. Наш выбор – «ИТ "Арсенала": 2 тайм > 1 тайма» за 2,40.

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