«Рубин» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля

«Рубин»

Футболисты Курбана Бердыева после 24-х встреч РФПЛ занимают 9-е место, имея в своем активе 28-м баллов. Но до зоны переходных матчей — 3-и очка, до прямого вылета — 5-ть пунктов.

Казанцы после зимнего перерыва успели провести 4-е поединка. В первой игре после перерыва поделили очки с «Анжи» (1:1) на выезде. В следующей встрече победили «Тосно» на его поле — 1:0.

Затем в Казани проиграли набравшему не плохой ход московскому «Спартаку» со счетом 1:2. В последнем туре сыграли вничью с «Уралом» (1:1) в Екатеринбурге.

В последних 7-ми домашних поединках «рубиновые» добыли только одну победу и 2-е ничьи. На «Казань Арене» в 12-ти матчах они заработали 15-ть очков из 28-ми общих.

Не сыграет в этой игре травмированный защитник Руслан Камболов.

«Ахмат»

Грозненская команда на один пункт отстает от своего предстоящего соперника. Подопечные Галактионова в 23-х встречах чемпионата (имеют одну игру в запасе) заработали 28-м очков.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Стартовые встречи после возобновления российского первенства «волки» проиграли. В 21-м туре проиграли в Туле «Арсеналу» — 0:1, а затем на своем поле были разгромлены столичным ЦСКА со счетом 0:3.

В крайнем игровом дне «Ахмат» на родной арене не смог обыграть главного аутсайдера чемпионата «СКА-Хабаровск» (0:0). Как видим, в 2018 году чеченский клуб еще не может расписаться в воротах оппонентов.

На данный момент «Ахмат» имеет 5-матчевую серию без побед. Последний раз «зелено-белые» праздновали викторию 25 ноября 2017 года в домашней игре с «Уфой» (2:1).

На выезде грозненцы заработали только 8-м баллов, одержав при этом 2-е победы еще на старте чемпионата.

1,50ТМ 2,5

«Ахмат» в последних 2-х сезонах обыгрывал «Рубин» в Казани с одинаковым результатом — 1:0. И в первом круге был такой же счет.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Рубин», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,15. За успех «Ахмата» предлагают 4,00, а ничью оценивают с коэффициентом 3,10.

1,59Победа «Рубина» с форой (0)

Оппоненты не блещут результативным футболом, но казанцы забивают в 5-ти матчах подряд, а грозненцы не могут забить в 4-х поединках кряду. Скорее всего, много голов не будет. Хороший вариант ТМ 2,5 за 1,50.

Оба клуба ведут борьбу за право сохранение прописки в элитном дивизионе, поэтому очки им нужны как воздух. Учитывая, что «Рубин» играет дома и желает взять реванш за поражения в последних 2-х сезонах, предлагаем поставить на них с форой (0) за 1,59.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram