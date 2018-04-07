ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Рубин» возьмет реванш

    «Рубин» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля

    РФПЛ Футбол России Рубин Ахмат Календарь РФПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Рубина»
    Футболисты «Рубина»
    twitter.com/fcrk
    В субботу, 7 апреля, «Рубин» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 25-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Ахмат».

    «Рубин»

    Футболисты Курбана Бердыева после 24-х встреч РФПЛ занимают 9-е место, имея в своем активе 28-м баллов. Но до зоны переходных матчей — 3-и очка, до прямого вылета — 5-ть пунктов.

    Казанцы после зимнего перерыва успели провести 4-е поединка. В первой игре после перерыва поделили очки с «Анжи» (1:1) на выезде. В следующей встрече победили «Тосно» на его поле — 1:0.

    Затем в Казани проиграли набравшему не плохой ход московскому «Спартаку» со счетом 1:2. В последнем туре сыграли вничью с «Уралом» (1:1) в Екатеринбурге.

    Ближайшие события

    В последних 7-ми домашних поединках «рубиновые» добыли только одну победу и 2-е ничьи. На «Казань Арене» в 12-ти матчах они заработали 15-ть очков из 28-ми общих.

    Не сыграет в этой игре травмированный защитник Руслан Камболов.

    «Ахмат»

    Грозненская команда на один пункт отстает от своего предстоящего соперника. Подопечные Галактионова в 23-х встречах чемпионата (имеют одну игру в запасе) заработали 28-м очков.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Стартовые встречи после возобновления российского первенства «волки» проиграли. В 21-м туре проиграли в Туле «Арсеналу» — 0:1, а затем на своем поле были разгромлены столичным ЦСКА со счетом 0:3.

    В крайнем игровом дне «Ахмат» на родной арене не смог обыграть главного аутсайдера чемпионата «СКА-Хабаровск» (0:0). Как видим, в 2018 году чеченский клуб еще не может расписаться в воротах оппонентов.

    На данный момент «Ахмат» имеет 5-матчевую серию без побед. Последний раз «зелено-белые» праздновали викторию 25 ноября 2017 года в домашней игре с «Уфой» (2:1).

    На выезде грозненцы заработали только 8-м баллов, одержав при этом 2-е победы еще на старте чемпионата.

    1,50ТМ 2,5

    «Ахмат» в последних 2-х сезонах обыгрывал «Рубин» в Казани с одинаковым результатом — 1:0. И в первом круге был такой же счет.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Рубин», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,15. За успех «Ахмата» предлагают 4,00, а ничью оценивают с коэффициентом 3,10.

    1,59Победа «Рубина» с форой (0)

    Оппоненты не блещут результативным футболом, но казанцы забивают в 5-ти матчах подряд, а грозненцы не могут забить в 4-х поединках кряду. Скорее всего, много голов не будет. Хороший вариант ТМ 2,5 за 1,50.

    Оба клуба ведут борьбу за право сохранение прописки в элитном дивизионе, поэтому очки им нужны как воздух. Учитывая, что «Рубин» играет дома и желает взять реванш за поражения в последних 2-х сезонах, предлагаем поставить на них с форой (0) за 1,59.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выстоят ли «армейцы» в Лондоне?
  • 6,39
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов